Le cozze sono uno dei molluschi più amati e mangiati in questo periodo. Esistono mille modi per cucinarle ma noi di ProiezionidiBorsa amiamo le ricette fantasiose e oggi ne abbiamo una davvero eccezionale e facile da preparare. Sembra incredibile ma bastano 2 ingredienti e un bicchiere di prosecco per dare alla cozze un gusto eccezionale.

Gli ingredienti per le cozze al burro salato e prosecco

Per 4 porzioni di cozze al burro salato e prosecco ci serviranno:

3 etti di burro salato;

mezzo kg di cozze fresche;

un bicchiere di prosecco;

peperoncino rosso o paprica affumicata;

granella di pistacchi.

2 ingredienti e un bicchiere di prosecco per dare alle cozze un gusto sensazionale: la preparazione

Per dare alle nostre cozze un sapore davvero unico ci servirà soltanto mezz’ora di tempo. Iniziamo la ricetta lasciando il burro a intiepidire finché non si trasforma in una crema. Se abbiamo fretta possiamo velocizzare le operazioni con un microonde.

Mentre aspettiamo che il burro si sciolga prendiamo una padella e facciamo sobbollire il prosecco. Appena inizia a ritirarsi togliamolo dal fuoco e facciamolo raffreddare. É il momento di preparare la salsina per le cozze. In una ciotola versiamo burro e prosecco e aggiungiamo il peperoncino. Mescoliamo bene fino a ottenere una crema omogenea e mettiamo in frigo a riposare.

Adesso possiamo procedere con le cozze. Laviamole bene e rimuoviamo le tracce di sporco e sabbia. Siamo pronti per iniziare a cuocere. Accendiamo il barbecue a 200 gradi e riscaldiamo la piastra. Non appena è calda mettiamo sopra i frutti di mare ricoperti da un cucchiaio di burro e una spolverata di granella di pistacchi. Procediamo fino a quando le cozze sono finite.

Non ci resta che aspettare che sulle nostre preziose cozze si formi una crosticina croccante per poi servirle ancora calde. Bastano 2 ingredienti e un bicchiere di prosecco per dare alle cozze un gusto sensazionale! Siamo pronti a stupire la platea.

Approfondimento

