I costumi da bagno possono essere realizzati in molti tessuti diversi, ma solitamente quelli più gettonati sono in nylon, in lycra, in elastam o in altri tessuti sintetici. Altri, invece, possono essere realizzati in fibre naturali, come il cotone. Quelli più particolari o elaborati possono essere in pizzo, con applicazioni di altri materiali, tessuti diversi, con le frange o in mille altri modi.

Indubbiamente, il modo più delicato per lavare i costumi da bagno senza farli rovinare è quello di lavarli a mano. Questa operazione è semplicissima. Basta riempire una bacinella con dell’acqua fredda e un sapone neutro. Lavare a mano per qualche minuto il costume e poi risciacquarlo sotto l’acqua corrente per togliere il sapone.

Quando non lavarlo in lavatrice

Certo, il lavaggio in lavatrice è indubbiamente più pratico e veloce del lavaggio a mano. Si può, però, anche rischiare di rovinare irrimediabilmente il costume da bagno. Quindi, se la domanda è come lavare i costumi da bagno in lavatrice per non rovinarli, la premessa è tassativa. Evitare di lavare in lavatrice quelli più delicati! Non bisogna lavare in lavatrice costumi che hanno delle applicazioni come perline o paillettes o nulla di simile, perché si rischia di farle venire via.

Da evitare anche quelli con tessuti più particolare come il pizzo, sempre per scongiurare che si rovinino. È facile intuire quali potrebbero essere quelli più delicati, in quel caso è meglio non rischiare e procedere con il lavaggio a mano.

Come lavare i costumi da bagno in lavatrice per non rovinarli

I costumi dalle trame più semplici e lisce o dai tessuti più resistenti e classici, possono essere lavati in lavatrice. Parliamo di tessuti già citati, come il lycra, o il nylon. Ma anche il cotone.

Anche in questo caso la premessa è tassativa. Il costume si lava a freddo. Optando per un lavaggio rapido e possibilmente senza centrifuga e con un detergente per lavaggio a mano.

Se proprio non si vuole rinunciare alla lavatrice, è questo il modo per evitare danni ai costumi da bagno. Utilizzare un retina da intimo può essere una cautela ulteriore per evitare danni ai costumi da bagno.

