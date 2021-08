Che d’estate faccia caldo è noto a tutti. Certo, ognuno di noi sopporta diversamente il calore e ha le sue strategie per non sentirlo più di tanto. C’è chi usa cappelli, aria condizionata o semplicemente non esce di casa nelle ore più calde. Tuttavia, la maggior parte degli italiani trova refrigerio bevendo delle bevande fresche. Secondo i medici è sicuramente una scelta giusta ma dobbiamo fare attenzione a cosa beviamo. Alcune persone si rinfrescano bevendo bibite gassate, alcolici e altre bevande non proprio indicate dai medici. Inoltre, in pochissimi conoscono il segreto per avere la pancia piatta e dunque evitano talune scelte. Altri invece optano per bevande diverse, che forse non sono le migliori per dimagrire. Infatti, moltissimi la bevono d’estate per rinfrescarsi ma è una bomba calorica.

Il parere e gli studi degli esperti

Uno studio condotto da esperti della Fondazione Veronesi ci mette in guardia dagli effetti di alcune nostre scelte. Per fortuna viviamo in un Paese libero in cui possiamo bere praticamente tutto ciò che vogliamo ma dobbiamo conoscere le conseguenze. E, se d’estate abbiamo in mente di dimagrire, dovremmo evitare gli alcolici. In particolare, prendiamo qui in considerazione la birra.

Moltissimi la bevono d’estate per rinfrescarsi ma è una bomba calorica

Prima di comparare l’apporto calorico di molte bevande alcoliche lo studio in questione mette in guardia il Lettore dai danni che gli alcolici causano. Oggi però vogliamo parlare di calorie e dunque ci vogliamo concentrare sulla parte relativa all’aumento di peso. Se pensiamo, infatti, che già un bicchiere di vino apporta più o meno 80 chilocalorie, non possiamo stupirci nell’apprendere che la birra ne ha molte di più. Certo, dipende da che birra scegliamo. Una birra normale si aggira intorno alle 100 chilocalorie, mentre ce n’è una che ne ha quasi il doppio. Parliamo infatti della birra doppio malto che in media presenta circa 170 chilocalorie per boccale.

Dunque, se vogliamo dimagrire dobbiamo necessariamente riconsiderare le scelte per le bevande che compriamo. Se vogliamo rinfrescarci e non vogliamo fare troppa attenzione alla linea è un discorso. Se invece vogliamo rinfrescarci e non ingrassare è un altro conto. Tra l’altro, in molti non ci pensano ma quest’attività da fare ad agosto è perfetta per l’autunno.