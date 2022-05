Ora che la bella stagione è finalmente entrata nel periodo di suo massimo splendore, a molti italiani piace dedicarsi al giardino. Piante, fiori, prati, ma anche verdure occupano le giornate di molti appassionati e non c’è niente che dia più soddisfazione di una splendida aiuola di fiori coloratissimi. Ma molti non sanno che per rendere alcuni dei nostri fiori ancora più colorati basta un semplicissimo trucchetto che tutti possiamo utilizzare. In particolare, sono le amatissime ortensie che possono cambiare colore e diventare da bianche a rosa, a blu, se utilizziamo una semplice accortezza. Vediamo quale.

Il colore delle ortensie cambia a seconda del grado di acidità del suolo

Esistono ortensie di molte sfumature di colore diverse, dal bianco, al rosso, al rosa, al blu al violetto. E queste diverse sfumature non dipendono dalla varietà della pianta, bensì dal grado di acidità del suolo. Un terreno acido farà diventare le nostre ortensie più blu, mentre un terreno basico farà assumere alle infiorescenze uno splendido colore rosato. Se abbiamo questa informazione, è facile manipolare il grado di acidità del suolo in modo da ottenere le sfumature di colore che più ci piacciono. Ma vediamo come farlo in maniera molto semplice.

Sembra incredibile ma possiamo cambiare il colore delle ortensie aggiungendo questi semplici ingredienti da cucina nel terreno

In commercio esistono prodotti appositi per modificare l’acidità del suolo, ma in realtà non è necessario acquistare dei prodotti confezionati. Per modificare il colore delle ortensie, infatti, possiamo utilizzare dei semplici ingredienti da cucina. La soluzione è davvero semplice. Possiamo rendere il suolo più acido aggiungendo al terreno, sia in terra piena che in vaso, delle scorze di limone o altro agrume. Facciamo però attenzione a non disperderle troppo, perché molte piante non amano il terreno troppo acido. E non dovremmo introdurre troppe bucce di agrumi nel terreno dell’orto. Ma come fare invece per rendere il terreno più basico?

Scorze di limone per terreno acido e bicarbonato per terreno basico

Sembra incredibile, ma possiamo rendere il terreno in cui piantiamo la nostra ortensia più basico e quindi cambiare il colore del fiore. Basta aggiungere qualche pizzico di bicarbonato al terreno. Ovviamente senza esagerare, per non rischiare di compromettere la salute della pianta. Mischiamo del bicarbonato all’acqua con cui annaffiamo la pianta e presto dovremo vedere delle splendide infiorescenze rosa chiaro. Un’ultima accortezza: l’ortensia, come altre comuni piante da giardino, non ama l’esposizione diretta al sole. Per conservare i suoi colori accesi e per mantenere la pianta in salute, meglio tenerla in un luogo ombreggiato.

