Sono molti gli italiani che hanno fatto la scelta di produrre il compost a casa propria attraverso una compostiera. La compostiera è uno strumento utilissimo che accelera la decomposizione degli scarti di cucina. Il terriccio risultante si può utilizzare nell’orto o in giardino, tutto a chilometri zero. Non è difficile gestire una compostiera, ma ci sono alcune regole importanti. Per esempio, alcuni scarti fanno bene al compost e arricchiscono il terriccio risultante. Altri, invece, se in quantità eccessive, rischiano di causare danni e compromettere il risultato. Tra questi, ce n’è uno che molti non sospettano. Vediamo quale.

Attenzione alle bucce degli agrumi

Tra gli scarti che dovremmo buttare nella compostiera con moderazione ci sono le bucce degli agrumi. Scarti di arance, mandarini, limoni, lime, pompelmi e altri frutti della stessa famiglia non dovrebbero essere gettati nella compostiera tutti insieme e in grande quantità. Ci sono due ragioni per questa raccomandazione: la prima è che le bucce di agrumi, specialmente quelle di limoni e arance, tendono a decomporsi più lentamente di altri scarti di cucina e quindi rischiano di intasare la compostiera creando uno strato compatto che non si decompone adeguatamente. Ma la seconda ragione è che troppe bucce di agrumi potrebbero compromettere il terriccio.

Molti buttano questo scarto di cucina nella compostiera ma non sanno che può rovinare il terreno dell’orto

Gli agrumi, come ben sappiamo, sono acidi. Una quantità eccessiva di bucce di agrumi nella compostiera può generare quindi un terriccio molto acido. Alcune piante amano un terreno acido (ad esempio gelsomini, ortensie, mimose, mirtilli, etc.) ma la maggior parte delle piante da orto non ama affatto un terreno troppo acido. Facciamo attenzione quindi: se decidiamo di buttare bucce di agrumi nella compostiera, facciamolo solo in piccole quantità e dopo averle tagliate in pezzi piccoli, in modo che si decompongano più in fretta. Ma ci sono anche altri scarti da non buttare nella compostiera.

No a scarti di pesce e carne, olio, legno, erbacce e lettiere

Molti buttano questo scarto nella compostiera, ma sarebbe meglio gettarlo nel cassonetto. Inoltre, nella compostiera non vanno assolutamente gettati rifiuti non biodegradabili. Ma anche quelli biodegradabili non sono sempre adatti. Ad esempio, non dovremmo gettare scarti di carne e pesce, perché si decompongono lentamente e possono attirare animali nella compostiera, oltre a emanare un odore terribile. No all’olio, specialmente quello usato per friggere, che inquina il terreno. Niente legno e niente erbacce che rischiano di riprodursi senza freni nel nostro giardino. Mai gettare nella compostiera rifiuti di cani e gatti, che certamente non vogliamo nel nostro orto.

Approfondimento

I tre segreti per un compost perfetto