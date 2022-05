Cosa piantare vicino le fragole per ottenerle grandi e dolci e 2 consigli del vivaista per coltivarle in vaso

Sono in tanti ad amare le fragole, ne esistono tante varietà che si differenziano per forma, colore e gusto e provengono da zone diverse. Con questo dolce frutto è possibile mettere in tavola tantissimi dolci e macedonie. Senza dimenticare le importanti proprietà nutrizionali che possiede, come vitamina C, omega 3, fitonutrienti e antiossidanti, che potrebbero contrastare l’invecchiamento fisico e cognitivo.

Per questo, avere una rigogliosa piantina in casa o in giardino sarebbe un’ottima idea per mettere in tavola i nostri frutti con soddisfazione. Non serve avere uno spiccato pollice verde, perché non hanno bisogno di particolari tecniche, per coltivarle basta solo qualche piccolo accorgimento.

Coltivare e trapiantare questi frutti gustosi

Sia in vaso che in terra nell’orto è possibile avere delle belle piantine floride, senza avere grandi spazi e occupare vaste aree. Richiedono poca terra e bisogna posizionarle a mezz’ombra, perché il loro punto debole è l’esposizione in pieno sole, soprattutto quando con il caldo torrido.

Il terreno non deve avere ristagni d’acqua, ma essere acido, quindi provvediamo alla vangatura prima di seminare o trapiantarle e aggiungiamo del fertilizzante fai da te.

Sicuramente è più facile gestire la pianta già germogliata che il seme, ma non ci sarà bisogno di acquistare troppi esemplari, perché si moltiplicheranno in breve tempo. Sono abbastanza resistenti, ma dobbiamo tenere sotto controllo le erbacce, usando anche la tecnica della pacciamatura, anche per mantenere la terra umida.

Se vogliamo esporre le fragole in balcone, non scoraggiamoci se non abbiamo molto spazio, perché bastano dei vasi di piccole dimensioni, profondi anche 20 cm. Se, però, notiamo delle anomalie nella colorazione delle foglie, o presentano strani pigmenti, cerchiamo di agire subito per salvare la pianta. Mentre con l’aiuto di alcune piante da coltivare vicino potremo avere dei frutti grossi e saporiti, limitando l’arrivo di parassiti.

Ma cosa piantare vicino le fragole per ottenerle grandi e avere un gusto più dolce?

Cosa piantare vicino le fragole per ottenerle grandi e dolci e 2 consigli del vivaista per coltivarle in vaso

Per scoraggiare l’arrivo di animaletti golosi, prima di tutto potremmo coltivare le fragole vicino l’aglio e le cipolle, il sentore intenso li terrà lontani. Anche il timo sembrerebbe avere essere un valido alleato per sconfiggere diversi tipi di vermi.

Contro lumache, mosche e parassiti sfruttiamo, invece, il potere del cumino, dell’aneto, del finocchio, menta, salvia e calendula. Per rinforzare il terreno, poi, coltiviamo nelle vicinanze i fagioli e i piselli, ricchi di azoto.

Se nonostante il nostro impegno il sapore delle fragole non è dolce quanto vorremmo, alcuni vivaisti mettono nel terreno le piante di borragine, utili anche a rinvigorirle. In alternativa, procuriamoci una terra che sia più sabbiosa e che abbia la giusta quantità di compost.

Lettura consigliata

Cosa piantare nell’orto vicino le melanzane e le zucchine per ottenere un raccolto rigoglioso e prospero ed evitiamo di abbinare questi ortaggi