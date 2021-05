Questa soluzione geniale è ideale per chi ha il desiderio di vedere finalmente l’abitazione splendente senza spendere un patrimonio in prodotti per la casa.

Di rimedi fai da te, semplici e veloci e dedicati alla pulizia profonda degli ambienti ne abbiamo parlato spesso.

Quest’oggi, invece, ciò che vogliamo proporre ai Lettori è la possibilità di sgrassare, pulire e profumare velocemente e in modo naturale le superfici di casa.

Infatti, sembra incredibile ma per pulire e disinfettare alla perfezione cucina, sanitari, pavimenti e vetri basta solamente questo trucchetto facile, naturale ed economico

Un detergente fai da te da provare subito!

Fare a meno dell’acquisto di prodotti chimici e ridurre la spesa economica, facendo felice il “portafoglio”, è possibile. Inoltre, grazie al detergente fatto in casa, si riduce anche la quantità di plastica di cui sono fatti i contenitori dei prodotti specifici che troviamo in commercio. Dunque, questo metodo ha una tripla valenza: pulire, far risparmiare e migliorare l’ambiente a sostegno di una società più sostenibile.

Per realizzare il detergente avremo bisogno di pochi ingredienti ma efficaci

a) 1 litro di acqua calda;

b) mezza saponetta di “sapone di Marsiglia”;

c) 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio;

d) 1 bicchiere di aceto bianco di vino;

e) 1 contenitore (possibilmente spray).

In una ciotola, abbastanza capiente, inserire il sapone di Marsiglia grattugiato. Successivamente, riscaldare in un pentolino un litro d’acqua e versarlo nella ciotola. Mescolare con cura per far sciogliere le scaglie di sapone.

A questo punto, aggiungere il bicarbonato e poi l’aceto. Mescolare ancora senza aver paura delle bollicine che si formeranno grazie ad una reazione chimica tra gli ingredienti.

Infine, versare la miscela in un contenitore, meglio se spray, per applicare il prodotto sulle superfici da pulire ed igienizzare.

