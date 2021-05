L’insonnia è un disturbo del sonno, molto comune. Rende difficile addormentarsi, porta a svegliarsi durante la notte, comporta difficoltà a riaddormentarsi. Chi ha questo disturbo spesso accusa stanchezza al risveglio, sonnolenza. L’insonnia condiziona il livello di energia nel corso della giornata e l’umore. Ha implicazioni anche sulla salute, sulle prestazioni lavorative e sulla qualità della vita in generale. Alcune persone hanno insonnia a breve termine (acuta), che dura giorni o settimane. Altre persone soffrono di insonnia a lungo termine (cronica) che dura mesi. Ma la buonanotte è finalmente dolce con questo rimedio della nonna per dormire bene e dire addio ai problemi di insonnia.

Cause

L’insonnia è solitamente causata da un forte stress, da eventi della vita che arrivano a disturbare il sonno. Le preoccupazioni per il lavoro, la scuola, la salute, le finanze o la famiglia, per esempio, possono tenerci svegli durante la notte. Anche eventi traumatici come la morte o la malattia di una persona cara, il divorzio o la perdita del lavoro possono causare insonnia.

Incidono molto anche le abitudini del sonno che abbiamo. Ad esempio, gli orari irregolari per andare a dormire, i riposini durante il giorno, le attività stimolanti come uso di videogiochi o smartphone prima di andare a letto, eccessivo uso di caffeina o nicotina ecc. Tutto questo può interferire con il ciclo del sonno. L’insonnia può anche essere associata a condizioni mediche specifiche o all’uso di determinati farmaci. Trattare la condizione medica può aiutare a migliorare il sonno, ma l’insonnia potrebbe persistere anche dopo che la condizione medica sia migliorata.

La buonanotte è dolce con questo rimedio della nonna per dormire bene e dire addio ai problemi di insonnia

Le buone abitudini di sonno possono aiutare a prevenire l’insonnia. Mantenere l’ora di andare a dormire e l’ora della veglia costante ogni giorno, compresi i fine settimana, fare attività fisica regolare, limitare la caffeina e l’alcol e non fare uso di nicotina, evitare pasti abbondanti e bevande prima di coricarsi. Anche rendere la propria camera da letto confortevole e adottare un rituale rilassante della buonanotte (come fare un bagno caldo, leggere o ascoltare musica soft) possono aiutare. Chi soffre di insonnia potrebbe associare a queste buone abitudini anche un metodo della nonna a base di latte di capra. Bere un bicchiere di questa bevanda calda, magari aggiungendovi un po’ di cannella, favorisce un riposo notturno sereno. Se al posto della cannella al latte di capra si aggiunge un cucchiaino di miele non solo la notte sarà rilassante, ma si otterranno benefici per la digestione.

Se l’insonnia persiste, è consigliabile consultare un medico per identificare la causa del problema di sonno e il giusto trattamento. Il medico, se dovesse riscontrare un disturbo del sonno cronico potrebbe prescrivere al paziente esami specifici.