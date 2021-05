Da oggi, si potrà dire addio ai numerosi litri d’acqua sprecati e alle liti con i vicini infastiditi dall’acqua scrosciante che cade giù dal balcone.

Le tende da sole, infatti, non daranno più nessun problema. Basta seguire queste piccole astuzie casalinghe pratiche e veloci per lavare le tende da sole senza smontarle ed evitare spiacevoli battibecchi con i vicini.

Le tende da sole sono una vera e propria comodità per l’estate. Proteggono l’abitazione dai raggi troppo caldi del sole che in estate fa sentire maggiormente il suo passaggio.

Grandi o più piccini, variopinti o monocolore, i tendaggi da sole sono sempre più gettonati.

Attenzione, però, perché se si vive in un condominio, non si può pensare che per scegliere le tende basti affidarsi al gusto personale. Prima di provvedere all’acquisto delle tende, meglio conoscere le regole vigenti, cliccando qui.

E se da un lato, ci sono le vicissitudini di chi vuole installare le tende da sole, dall’altro emergono quelle di chi le possiede già. Come quelle di lavarle in modo efficace e renderle presentabili per l’estate. Il tutto, possibilmente, senza far alterare gli altri condomini. Dunque, ecco le astuzie casalinghe pratiche e veloci per lavare le tende da sole senza smontarle ed evitare spiacevoli battibecchi con i vicini.

Come eliminare le macchie in modo veloce

Inevitabilmente, a causa degli agenti atmosferici, le tende da sole si macchiano e si sporcano velocemente.

Per rendere come nuova la tende da sole, senza smontarla, innanzitutto bisognerà prestare attenzione al tessuto per evitare di rovinarla.

In commercio esistono molteplici prodotti adatti per la pulizia dei tendaggi esterni. Tuttavia, ecco alcune tecniche più casalinghe e naturali. Basta versare 60 ml di sapone di Marsiglia in 4 litri di acqua calda ( non più di 40°C). Immergere uno spazzolone, con il manico lungo e con setole morbide, nella soluzione e strofinare sulla superficie della tenda.

Per una soluzione più tecnologica, si consiglia l’utilizzo di un’idropulitrice a bassa pressione per un risciacquo decisamente più rapido.

In presenza di residui di resina degli alberi, invece, si consiglia di trattare i tessuti con una soluzione di candeggina e acqua, nella stessa misura. Ovviamente, sempre dopo aver controllato il tipo di tessuto e quindi la sua resistenza a prodotti chimici.

Per chi, invece, ha acquistato un dispositivo in tessuto, si consiglia di rimuovere periodicamente tutta la polvere con una scopa. Eliminare subito eventuali foglie o insetti, potrebbero restare schiacciati nella tenda creando delle macchie resistenti.

Infine, un altro piccolo consiglio. Le tende da sole non vanno mai messe in lavatrice e neanche stirate. Sempre meglio lavarle a mano e fatte asciugare al sole.