Finalmente pulire il forno non sarà più una seccatura! Basteranno davvero pochi minuti per una pulizia impeccabile. Come? Basta 1 solo ingrediente naturale ed economico per pulire il forno incrostato in meno di 5 minuti, ecco il metodo che sta spopolando.

Sempre più persone, infatti, stanno adottando questo metodo semplice e naturale per pulire non solo il forno ma anche la lavatrice, raggiungendo dei risultati davvero sorprendenti.

La Redazione si è occupata più volte dell’argomento. Ecco, ad esempio, i 5 trucchetti geniali e veloci per un forno sempre pulito, scrostato e profumatissimo in 5 minuti, disponibili qui.

Quest’oggi, invece, presentiamo un prodotto naturale che sta spopolando soprattutto tra coloro che cercano soluzioni alternative ai classici prodotti chimici.

Un prodotto naturale

Stiamo parlando del sapone nero. Ovvero, di un prodotto realizzato, nella ricetta originale, da tre ingredienti: olio di olive nere, acqua e minerali. Di origine marocchina, il sapone si presenta come una prodotto cremoso e ambrato dal profumo intenso e fresco. Tecnicamente, il prodotto viene ricavato dalla saponificazione dell’olio, ottenuto macerando le olive nere spremute nell’olio di oliva, e dell’idrossido di potassio, con il metodo a freddo.

Usato dalle donne marocchine come scrub naturale, questo sapone è ottimo per le pulizie domestiche.

Il sapone nero è una pasta a base di olive ecologica ed ideale per rimuovere il grasso in modo davvero facile e veloce. Facilmente reperibile nei negozi specializzati, supermercati e online, questo prodotto è anche molto conveniente. Sul mercato, infatti, viene venduto a partire da 1,80 euro fino ai 7-10 euro.

Ma come utilizzare il sapone nero per avere un forno scrostato e profumatissimo in pochi minuti? Applicare un po’ di sapone nero sopra una spugna umida. Passare la spugna sulle pareti del forno e insistere leggermente sulle incrostazioni.

Attendere 3 minuti e poi risciacquare con uno straccio umido. Infine, passare un foglio di carta assorbente per asciugare con maggiore efficacia. Ed il gioco è fatto.