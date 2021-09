Sembra incredibile ma per proteggerci dai malanni di stagione potrebbe essere utile questa insospettabile spezia

Durante queste giornate iniziali d’autunno possiamo percepire i primi sbalzi di temperatura, soprattutto al mattino presto ed alla sera.

Proprio per questa ragione, il fisico potrebbe iniziare a risentirne con i primi raffreddori e le prime influenze tipiche della stagione.

È importante sapere che è possibile potenziare le nostre difese naturali attraverso l’alimentazione, abbondando con frutta e verdura di stagione, oltre che con l’esercizio fisico.

Infatti, molti non sanno che per rafforzare il nostro sistema immunitario potrebbe essere utile questo frutto antiossidante ricco di vitamina C e particolarmente delizioso.

Per prima cosa dovremo adottare le giuste misure di prevenzione, lavandoci spesso le mani ed evitando di toccarci bocca e naso quando siamo fuori.

È bene integrare la nostra alimentazione con prodotti che possono aiutarci a combattere eventuali influenze e raffreddori.

La cannella, ad esempio, è una spezia molto apprezzata grazie al suo straordinario sapore che si presta perfettamente alla preparazione di dolci.

Ad esempio possiamo sfruttare diverse idee per aromatizzare l’impasto dei dolci utilizzando prodotti naturali che doneranno più sapore alle nostre ricette.

Questa spezia è anche ricca di fibre (53 g di fibre per 100 grammi), per cui il suo utilizzo risulterebbe avere anche un effetto positivo sulla digestione.

Come dicevamo, durante questo periodo transitorio, la cannella potrebbe essere un rimedio naturale utilissimo contro i primi malanni di stagione.

Quindi, per combattere i primi sintomi influenzali a e aumentare le nostre difese immunitarie potremo godere delle sue proprietà preparando una semplice tisana alla cannella.

Basterà semplicemente procurarci un bastoncino di cannella e posizionarlo in un pentolino con dell’acqua che metteremo sul fuoco.

Non ci resterà che attendere che passi il tempo necessario a portare l’acqua ad ebollizione per poi filtrarla.

Per ottenere risultati ottimali dovremo berla ancora calda e, se intendiamo potenziare ulteriormente il suo effetto, potremo aggiungere della radice di zenzero fresco.

Lo zenzero è spesso abbinato alle tisane, ed è bene sapere perché faccia bene bere la tisana zenzero e limone che spesso sentiamo nominare.

Sembra incredibile ma per proteggerci dai malanni di stagione potrebbe essere utile questa insospettabile spezia che è particolarmente amata durante le stagioni più fredde dell’anno.

Non sottovalutiamo il profumo emanato dalla cannella che ci stimola anche a livello sensoriale, donandoci sensazioni di piacere e benessere.

Spesso non ci pensiamo ma dalla cannella si ricava anche un olio essenziale che può avere effetti stimolanti sul sistema nervoso, alleviando anche la stanchezza.