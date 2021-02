Siete alla ricerca di ispirazione per un dolce originale? Scopriamo insieme dei piccoli trucchi da mettere in pratica per ottenere un’esplosione di sapori.

Porteremo in tavola un sapore originale pur mantenendo invariata la ricetta.

Che si voglia preparare dei muffin, plumcake o delle torte le possibilità sono tantissime.

Scopriamo 10 idee per aromatizzare l’impasto dei dolci.

L’anice stellato è perfetto per aromatizzare sia creme alla frutta che marmellate. La dolcezza della frutta, infatti, sposa nel migliore dei modi il sapore fresco di questa spezia.

Gli aromi alimentari, utilizzati per conferire sapore e profumo. L’aroma più noto è la vaniglia, spesso utilizzato nelle creme e negli impasti. Teniamo presente che le bacche hanno una più elevata capacità di aromatizzazione.

Le spezie possono giocare un ruolo determinante. Le più utilizzate nei dolci invernali sono la cannella e lo zenzero. Il cardamomo dà vita a dolci dal profumo mediorientale ed i chiodi di garofano si caratterizzano per un aroma deciso.

La scorza di limone, viene grattugiata ed è assolutamente uno degli ingredienti più utilizzati in cucina per insaporire i dolci.

Il succo della frutta può essere utilizzato al posto del latte nella realizzazione di un dolce. Il risultato sarà sorprendente.

La scorza di lime: il suo profumo intenso ne fa l’agrume perfetto per aromatizzare ricette dal sapore tropicale come quelle a base di cocco o ananas.

Il cacao in polvere (preferibilmente amaro) riesce ad amalgamarsi al meglio con le creme e con gli impasti. In alternativa anche il caffè ci darà grosse soddisfazioni.

La scorza grattugiata di arancia, spesso ottenuta da frutti biologici.

Gli oli essenziali recanti la dicitura “per uso alimentare”. Con poche gocce si può dar vita a un dolce dal profumo intenso.

La frutta secca, macinata, sostituisce parzialmente la farina ordinaria. Aggiungendola in ugual dose all’impasto crea dolci rustici e saporiti.

Queste sono le nostre 10 idee per aromatizzare l’impasto dei dolci ma possiamo davvero sbizzarrirci: le opzioni sono innumerevoli.