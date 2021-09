La menta e il basilico sono due piante aromatiche amatissime dagli italiani.

Sono le protagoniste di numerose ricette e molto spesso possono fare la differenza, aggiungendo quel tocco di sapore che rende squisita la nostra pietanza.

Si tratta di due erbette profumate tipiche dell’estate che arricchiscono le nostre tavole con il loro brillante colore verde.

Passata la calda stagione, però, le nostre piantine di basilico e menta iniziano a sfiorire, privandoci delle loro gustose foglie.

E allora sarebbe questo il momento per approfittarne e fare scorte in vista della stagione più fredda.

In questo articolo, vedremo proprio che per conservare menta e basilico e gustarli anche in inverno basta questo semplicissimo trucchetto a costo zero.

Un segreto per la sopravvivenza

Partiamo, innanzitutto, da una delle domande più frequenti per chi si accinge a preparare l’orto per la prima volta.

La menta e il basilico sono due piante aromatiche che possono stare insieme nello stesso vaso di terracotta?

Questa domanda sorge spontanea soprattutto per chi ha poco spazio nel proprio orticello e vorrebbe ottimizzarlo.

Tuttavia, la risposta che ci danno gli esperti purtroppo è negativa: menta e basilico non possono convivere nello stesso vaso.

E questo per garantire la loro sopravvivenza più a lungo possibile.

Se volessimo, però, indagare più a fondo i motivi di questa convivenza impossibile, questi sarebbero principalmente due:

la menta è una pianta che ha bisogno di tanto spazio e, quindi, dovremmo piantarla da sola; il basilico rispetto alla menta ha bisogno di più acqua e, quindi, dovremmo innaffiarlo con più frequenza.

Per conservare menta e basilico e gustarli anche in inverno basta questo semplicissimo trucchetto a costo zero

Chiarito questo piccolo dubbio, andiamo a scoprire qual è questo trucchetto che ci permetterà di conservare ora menta e basilico, per gustarli anche in inverno.

Si tratta di qualcosa di estremamente semplice, facile da fare e per di più a costo zero.

Specifichiamo, però, che anche se il procedimento è lo stesso per menta e basilico non dobbiamo mischiare le foglie delle due piante.

Quindi andiamo a prepararle separatamente, prima una e poi l’altra.

Ora, tutto quello che dobbiamo fare è innanzitutto, immergere in acqua bollente le nostre foglie pulite di basilico o menta per massimo un minuto e poi scolarle con un colino.

A questo punto dobbiamo passarle all’interno di una ciotola con ghiaccio e far riposare per un altro minuto.

In questo modo ci assicureremo di avere foglie verdi brillanti per tutto l’inverno.

Passato un minuto, dobbiamo scolarle nuovamente e dobbiamo disporle su un panno pulito tamponandole delicatamente per levare l’acqua in eccesso.

Adesso, dobbiamo frullare le nostre foglie con un pizzico di sale e un po’ di olio extravergine d’oliva.

Infine, suddividere la crema ottenuta in contenitori per ghiaccioli da freezer e congelare.

