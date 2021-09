L’estate è ormai finita e le giornate stanno diventando più miti. Le temperature torride della stagione appena passata ci hanno fatto sudare parecchio, anche di notte.

I cuscini raccolgono sudore e pelle morta. Inoltre, anche se non li usiamo tendono ad ingiallire. Pertanto, è arrivato il momento di dargli una rinfrescata.

Quindi, ecco come sbiancare e profumare i cuscini con 4 semplici ma efficaci trucchi della nonna. Come sappiamo, le nostre nonne hanno una soluzione per ogni problema. I loro rimedi ci permettono sempre di risparmiare tempo e denaro.

L’obiettivo è quello di dare delle soluzioni naturali per poter rendere di nuovo puliti e freschi i nostri cuscini. Poiché i cuscini sono realizzati in diversi materiali, daremo dei consigli specifici per le diverse tipologie. Scopriamo insieme come fare.

I cuscini in memory foam sono un’invenzione piuttosto recente. Questo materiale permette di distribuire il peso del corpo in modo corretto supportando la muscolatura e le articolazioni.

Sconsigliamo di lavare i cuscini in lavatrice perché potrebbero rovinarsi. Quello che possiamo fare però è un lavaggio a secco.

Per farlo uniamo 50 grammi di bicarbonato e 10 gocce di tea tree oil. L’azione combinata di questi 2 ingredienti permetterà di igienizzare e rinfrescare i nostri cuscini.

Mescoliamoli insieme e strofiniamo il composto sui cuscini. Lasciamolo agire per un’ora e rimuoviamo il composto con una spazzola.

Sapone di Marsiglia

Il cuscino in lattice risulta più morbido e fresco rispetto al cuscino in memory foam. Se abbiamo scelto dei cuscini in lattice potremo trattarli con il sapone di Marsiglia.

Questo prodotto è largamente utilizzato nelle nostre case, ma non solo per lavare la biancheria. A questo proposito, abbiamo spiegato in un precedente articolo i 6 incredibili usi alternativi del sapone di Marsiglia di cui solo pochi sono a conoscenza.

I cuscini in lattice non possono essere lavati in lavatrice. Consigliamo quindi di lavarli a mano immergendoli in una bacinella o in una vasca. Aggiungiamo 4 cucchiai di sapone liquido di Marsiglia e lasciamo in ammollo per un’ora.

Se il cuscino è macchiato trattiamo direttamente la macchia con il sapone. Lasciamo agire per un paio d’ore e risciacquiamo il cuscino finché non ci saranno più tracce di sapone.

Sale e limone

Questa soluzione è perfetta se dobbiamo pulire cuscini in piuma d’oca. Fino a pochi anni fa era la tipologia di cuscino più diffusa.

Per lavarli in modo delicato, dovremo immergerli in acqua e unire 20 grammi di sale e il succo di mezzo limone. Lasciamoli in ammollo per almeno un’ora e risciacquiamo.

Succo di limone

Il succo di limone permetterà di sbiancare e dare nuova vita anche ai cuscini composti da fibre sintetiche. Se con il tempo si sono ingialliti, il metodo migliore è l’utilizzo del succo di limone. Lasciamo a bagno il cuscino in una bacinella ed aggiungiamo il succo di 3 limoni.

Dopo un paio d’ore potremo risciacquarlo e farlo asciugare. Il limone permette infatti di sbiancare in modo naturale i capi bianchi ingialliti.

Consigli

Prima di procedere, consigliamo di controllare sempre le indicazioni riportate sull’etichetta dei cuscini. Inoltre, raccomandiamo di non asciugare i cuscini esposti al sole diretto. La luce solare diretta potrebbe macchiare i nostri cuscini.