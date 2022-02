Sembra incredibile ma ogni segno zodiacale ha una fissazione con cui deve lottare ogni giorno e alcuni ne hanno addirittura 2 secondo l’oroscopo

Sono moltissimi gli aspetti che determinano il nostro carattere e le nostre abitudini. L’educazione è uno dei più importanti. Lo stesso possiamo dire delle esperienze di vita e dei rapporti interpersonali. Chi crede nell’oroscopo pensa anche che pregi e difetti di ogni singola persona siano determinati dall’influsso del segno di nascita. E sembra incredibile ma ogni segno zodiacale ha una fissazione, che lo condiziona e che determina la sua vita e le sue azioni. C’è addirittura chi ne ha 2 con cui lottare quotidianamente. Scopriamo quali sono e impariamo a conoscerci meglio.

Le fissazioni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Gli Ariete sono persone dinamiche e sempre attive. Per questo, la loro fissazione è il tempo. O più precisamente la paura di sprecarlo. Ma non finisce qui. Gli Ariete hanno un’altra ossessione: sé stessi. Sono estremamente ambiziosi e devono distinguersi dagli altri in ogni occasione.

Due ossessioni anche per il Toro. La prima è l’attenzione ai beni materiali. I Toro vivono per possedere soldi e oggetti e spesso diventano gelosi di quello che hanno conquistato. Il problema è che diventano ossessivi anche con il partner, mostrando una gelosia spesso sopra le righe.

Molto più fluida la condizione dei Gemelli. I Gemelli non trovano quasi mai la stabilità e non sono fissati con qualcosa in particolare. L’unica cosa che potrebbe farli davvero impazzire è la mancanza di un punto fermo a cui aggrapparsi.

Il passato è invece la fissazione del Cancro. I Cancro non riescono a svincolarsi dalle vecchie esperienze e vivono continuamente di ricordi.

Le strane ossessioni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

I Leone non riescono a tollerare la solitudine. È per questo motivo che hanno sempre bisogno di sentirsi protagonisti e di creare rapporti di ogni tipo.

I Vergine, invece, si trovano costretti a lottare ogni giorno con l’idea di perfezione. Per loro, sbagliare non è ammissibile in nessun campo.

Anche gli apparentemente calmi Bilancia hanno due ossessioni con cui convivere: il pensare troppo e l’ossessione per la giustizia. Il loro problema è che proprio non riescono a lasciarsi andare e a lasciar correre, spesso rovinandosi il fegato.

Gli Scorpione hanno enormi questioni irrisolte con la fiducia. La loro è una vita difficile perché non sono quasi mai in grado di aprirsi con gli altri.

Anche i Sagittario sono fissati con la propria persona. In questo caso, però, è la troppa superbia la questione da affrontare.

Capricorno e Acquario sono legati a doppio filo dalla stessa ossessione: la mania del controllo. I primi sono ossessionati dagli imprevisti. I secondi dalle novità che potrebbero turbare la loro precaria stabilità.

La solitudine è il grande cruccio dei Pesci. I nati sotto questo segno hanno una paura irrazionale di rimanere soli. Ed è per questo che spesso entrano in rapporti decisamente disfunzionali e in alcuni casi addirittura tossici.

