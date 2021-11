Torniamo con la rubrica dedicata ai nostri amatissimi amici a quattro zampe e oggi ci concentreremo sul gatto e sulla sua personalità. Il carattere del gatto potrebbe variare per la razza e per la sua storia. Per quanto riguarda la razza, ecco quali sono le più giocherellone e adatte a convivere con un cane. Ogni razza, infatti, ha le proprie peculiarità, un po’ come i segni zodiacali.

Per quanto riguarda la sua storia, è normale che un gatto con un vissuto burrascoso sia più aggressivo rispetto ad uno che nel corso della sua vita ha conosciuto solo affetto (per fortuna). Per cui, il carattere del gatto si forma con l’esperienza, esattamente come quello del cane e come quello nostro.

Generalmente il gatto ha una personalità forte e indipendente, ma non mancano di certo i momenti in cui vuole ricevere il nostro amore. Anche questo aspetto è da non sottovalutare. Se il gatto ha un vissuto alle spalle formato da maltrattamenti e abbandoni, sarà molto diffidente.

Se abbiamo adottato un gatto randagio e abbiamo notato questi atteggiamenti, non preoccupiamoci poiché è normale che si comporti così. Il gatto deve riprendere a fidarsi nuovamente e lo farà piano piano. In questo caso circondiamolo di più amore possibile.

Ciò nonostante c’è un aspetto comune in tutti i gatti, che prescinde dall’essere randagio e adottato o dall’essere cresciuto in famiglia sin da piccolo. Sembra incredibile ma è questo il vero motivo per cui il gatto morde con aggressività subito dopo le coccole.

Aggressione da iper-stimolazione

Se abbiamo adottato un gatto randagio e ci morde pensiamo che sia normale. Perché non pensiamo la stessa cosa di un gatto cresciuto con noi sin dai primi mesi di vita? Mordere è un’azione comune proprio a tutti i gatti. Il morso equivale a giocare, soprattutto se fatto con delicatezza e se dura per pochissimi secondi. Il morso, però, può essere dovuto anche dall’iper-stimolazione e dallo stress, soprattutto se dura di più e se fatto con improvvisa ed eccessiva aggressività.

I bulbi piliferi sono dotati di ricettori del tatto che, attraverso la stimolazione, producono delle piccole scariche elettriche. Queste inizialmente sono piacevoli ma, insistendo con la stimolazione, si trasformano in scariche dolorose. Ecco perché il gatto inizia a mordere. Ma questo comportamento è inconsapevole, nel senso che è automatico, come quando noi automaticamente leviamo la mano se tocchiamo il fuoco.

Si tratta di un’induzione provocata dal corpo e dalla mente che lo porta a reagire. In questi casi, infatti, non bisogna rimproverarlo poiché si accentuerebbe questa aggressività inconsapevole. Bisognerebbe tranquillizzarlo, non attraverso le coccole ovviamente, ma attraverso il gioco.

