Non si finisce mai di imparare sui nostri compagni felini, che ci affascinano non soltanto per il loro comportamento, ma anche per la loro bellezza. Esistono gatti di tutti i colori, con mantelli lunghi, corti, ricci o anche senza mantello. Ma molti non sanno che non tutti i colori del mantello sono ugualmente probabili, e molte combinazioni dipendono anche dal sesso del gatto. Per esempio: i gatti tricolore (con mantello chiamato ‘calico’) sono quasi esclusivamente femmine. I gatti maschi calico sono estremamente rari, e hanno generalmente delle anomalie cromosomiche. Succede che un gatto maschio abbia tre colori soltanto quando possiede due cromosomi X, oltre al cromosoma Y (con assetto cromosomico XXY), un evento estremamente raro.

Ma c’è un’altra stranezza che riguarda il colore del mantello dei nostri amici felini: il fatto che i gatti arancioni siano per la maggior parte maschi. Infatti, circa l’80% dei gatti arancioni sono maschi. Ma perché questo accade?

Il gene per il pelo arancione è sul cromosoma X

Per spiegare perché i gatti maschi hanno più probabilità di avere il pelo completamente arancione, dobbiamo sapere che il gene che produce la feomelanina (il pigmento che da al pelo il colore arancione) si trova sul cromosoma X, ed è co-dominante. Questo significa che un gatto che ha il ‘gene arancione’ sul suo unico cromosoma X sarà sicuramente arancione. Ma le femmine hanno due cromosomi X. Perché il loro pelo sia completamente arancione, devono avere il ‘gene arancione’ su entrambi i loro cromosomi X. Un evento molto più raro. È più probabile che una gatta abbia il ‘gene arancione’ su uno solo dei suoi cromosomi X, oppure che non abbia affatto questo gene.

Perché la maggior parte dei gatti arancioni sono maschi e sono più tranquilli

Se una gatta ha il ‘gene arancione’ su uno solo dei suoi cromosomi X, il colore del pelo risulterà a macchie arancioni e di un altro colore (nero, grigio, bianco…), ottenendo quelli che si chiamano ‘gatti guscio di tartaruga’. Se invece non ha affatto geni arancioni, sarà di altri colori.

Ecco perché sono più tranquilli

Abbiamo visto perché la maggior parte dei gatti arancioni sono maschi. Ma perché si dice che i gatti arancioni sono più tranquilli rispetto agli altri? Semplicissimo: in generale i gatti maschi, soprattutto quelli sterilizzati, tendono ad essere più ‘pigri’ e più affettuosi delle femmine. Dato che la gran maggioranza dei gatti arancioni sono maschi, ne consegue che i gatti arancioni sono in media più tranquilli rispetto ai gatti di altri colori.

