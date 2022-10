Il gatto è un animale molto simpatico che ci fa compagnia durante il nostro tempo in casa. Molto singolare per alcuni aspetti, come il cane ha imparato bene a convivere con l’uomo. I gatti hanno una personalità tutta loro e in genere riescono a cavarsela alla grande in varie situazioni.

Fare le fusa e dormire a pancia in su

Alcuni comportamenti gli sono tipici, come ad esempio il fare le fusa. A volte lo fa sia quando lo teniamo accanto a noi, sia quando si struscia attorno alla nostra gamba. In ogni caso è sempre un gesto significativo e che mostra tutto l’affetto che ha per noi.

Qualche volta è possibile trovarlo, che sta dormendo a pancia in su. Non è una cosa difficile e non c’è da pensare, che bisogna svegliarsi di notte per vederlo così. Infatti il gatto schiaccia un pisolino diverse volte al giorno. A volte lo fa raggomitolato su sé stesso, ma qualche volta possiamo trovarlo anche a pancia all’aria. Questo modo di dormire è un po’ particolare perché un gatto, diffidente come è, non mostrerebbe mai il suo ventre mentre dorme.

Si tratta infatti della parte più delicata del suo corpo, ed anche più vulnerabile. Sarebbe un gesto veramente sconsiderato dormire a pancia in su. Se lo fa allora si tratta proprio di un gesto, che vuole dimostrare grande fiducia verso l’ambiente e le persone che ci vivono. È come se le conoscesse talmente bene, che non si aspetterebbe nessun tipo di aggressione o nessun tipo di danno nei suoi confronti. Questo gesto allora riflette, un po’ come il fare le fusa, un rapporto di grande fiducia ed affetto verso l’uomo.

Svelato perché i gatti hanno paura dei cetrioli o delle zucchine

A volte è possibile vedere sui social dei gatti, che si spaventano tantissimo di fronte a un cetriolo o una zucchina. Sono così piovute diverse ipotesi per giustificare questo comportamento particolare. Si è detto che forse la forma allungata del cetriolo o delle zucchine, possa ricordare al gatto quella di un serpente. Per questo motivo alla vista del rettile, il gatto si inarca.

Tuttavia al gatto succede questo quando l’oggetto gli ricompare all’improvviso da dietro, come negli scherzi. il gatto cioè non si rende conto se non all’ultimo momento che si tratta di una zucchina. Questo fatto avrebbe svelato perché i gatti hanno paura dei cetrioli.

Alcuni poi hanno provato a prendere di sorpresa il gatto, cambiando semplicemente oggetto. Mettendone anche di forma diversa, come delle mele per esempio. La reazione del gatto è stata sempre la stessa. Si è giunti alla conclusione, che non è tanto la forma, quanto l’apparizione improvvisa e inattesa dell’oggetto, chi fa spaventare e mettere sulle sue il gatto.

