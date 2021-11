Dedichiamo questo articolo ai nostri “a-mici” a quattro zampe. I più indipendenti, buffi e divertenti tra gli animali domestici sono proprio i gatti. Dall’aspetto regale, il gatto è sempre stato simbolo di intraprendenza, autonomia e raffinatezza.

Sfatiamo il mito secondo cui il gatto non sia affettuoso. Il gatto, al contrario, lo è abbastanza. A volte è fin troppo insistente con le sue testate affinché sia coccolato. Il problema è che il momento di affettuosità deve avvenire quando dice lui. Se il gatto improvvisamente diventa aggressivo, chiediamoci perché! Questo è uno dei motivi insieme ad altri di cui abbiamo già parlato.

Se abbiamo intenzione di adottare un gatto e abbiamo in casa un cane, questo non deve essere motivo di dubbio. Infatti se cerchiamo dei consigli pratici su come abituare il nostro cane ad accettare il nuovo arrivato, ecco dove cliccare.

Sfatiamo anche il mito secondo cui cani e gatti non possano dividere lo stesso tetto. Bisogna semplicemente abituarli sin da piccoli e il gioco è fatto. Se, invece, vogliamo adottare un gatto adulto ma abbiamo timore per il cane che abbiamo in casa, ecco 3 razze di gatti più giocherellone e perfette per convivere con cani di grossa taglia.

L’Abissino

L’Abissino è chiamato così poiché ha origini etiope, da cui deriva il nome. Questa razza è estremamente giocherellona, agile e socievole, oltre ad avere un manto lucido e soffice, a pelo corto e di colore particolare. Inoltre, è una razza molto affettuosa e profondamente legata al padrone. Ama stare in compagnia, per cui non avrà problemi a stare con un cane.

Il Ragdoll

Il Ragdoll è di una bellezza che farà innamorare tutti. Oltre ad essere una delle razze più belle, il suo nome deriva dall’inglese e significa “bambola di pezza”. Infatti, la peculiarità di questa razza è la sua bontà e tranquillità. Il Ragdoll è a pelo lungo, bianco con sfumature tendenti al marrone, morbido e occhi azzurri. Si dice che sia il gatto più somigliante ad un cane per il suo comportamento estremamente fedele e attaccato alla famiglia. Ama giocare ed è molto socievole e ha un’innata tendenza a fare amicizia con tutti.

Il Birmano

Il Birmano o gatto sacro di Birmania è simile alla razza precedente sia esteticamente che per il temperamento. Il suo mantello è molto bello, setoso e dalle punte colorate come la coda, il muso e le zampe. Il colore primeggiante è il bianco ma lo si può trovare anche marrone con le punte più scure. È tanto giocherellone e soprattutto ama giocare sempre in compagnia, per cui un cane sarà un ottimo compagno di avventure.

Sul serio, adottare questi gatti è una scelta ottimale non soltanto per la loro bellezza e tranquillità ma anche perché faremo un regalo sia a noi stessi che ai nostri amici a quattro zampe. In ogni caso, se siamo appassionati di oroscopo, ecco quali cani e gatti scegliere in base al proprio segno zodiacale.