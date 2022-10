Queste 3 razze di gatti sono tra le più intelligenti in assoluto

Si fa presto a dire che tutti i gatti sono animali astuti. Hanno sicuramente un intuito sopraffino. E sono stati dotati dalla natura di un tipo di prestanza motoria e mentale che li rende temutissimi dagli altri animali. Specie quelli posti più in basso nella catena alimentare. In effetti sono piccoli prodigi della natura, i gatti. Delle vere macchine da guerra.

Allo stesso modo sono noti per fare di testa loro. Negli ultimi anni è stato addirittura ipotizzato che quando sentono la nostra voce da lontano sono perfettamente consapevoli che li stiamo chiamando. Ma che nonostante questo preferiscono non fare nulla e continuare ad oziare piuttosto che rispondere.

Ma ci sono alcune specie dotate dall’evoluzione di capacità emotive e comportamentali notevoli. Sono in grado di realizzare atti o comportamenti totalmente diversi dal solito. Così se vogliamo cercare un micio d’attenzione prendiamone nota, visto che queste 3 razze di gatti sono tra le più intelligenti.

Si affeziona a noi come un cane

Secondo la leggenda deriva dai gatti sacri della Birmania. Si chiama Burmese questa specie estremamente longeva. Infatti supera tranquillamente i 20 anni di vita. Ma ciò che è più stupefacente è la propria relazione con gli esseri umani. Infatti interagisce con la stessa costanza e attenzione di un cagnolino: sempre attento, è estremamente predisposto per il gioco. Potremo trovarlo in varianti diverse per colore: europeo, americano, nero. Ma non per abilità. Ha alcuni tratti dei gatti orientali, ed ha un’indole realmente intelligente. Non a caso la raccomandazione è quella di tenerlo in un ambiente in cui ci sono bambini. Sarà un’emozione coinvolgente per tutti.

Abbiamo forse presente la tradizionale paura dei gatti per l’acqua. Sono amanti della pulizia e della precisione. Ma se vogliamo stupirci con un gatto decisamente anomalo per comportamenti, ecco quello che alcuni definiscono “il gatto pescatore”. Si tratta della razza Turco Van, un gatto robusto e privo di sottopelo che negli esemplari maschi può raggiungere gli 8 kg di peso. Gli addestratori letteralmente amano questa specie dal manto bianco intermezzato da fiammate di colore. Il Turco Van ama la natura, dunque non lo chiudiamo in appartamento. Ama addirittura buttarsi in acqua e andare in esplorazione, nuotando con un metodo elegante e funzionale. È attento, curioso, molto intelligente e certamente leale. Sarà però piuttosto difficile trovarlo in Italia. La razza viene dalla Turchia, dove è molto diffuso. Nel nostro Paese invece ha ancora preso poco piede.

Queste 3 razze di gatti sono tra le più intelligenti

Tutti lo conoscono per la sua bellezza orientaleggiante e per i suoi lineamenti fini ed eleganti. I gatti Siamesi non sono solo fortunati dal lato estetico. La natura li ha dotati di una vispa intelligenza. Sono predisposti all’addestramento, tanto da venire spesso portati a spasso dai padroni come se fossero cagnolini al guinzaglio. Proviamo a far loro riportare gli oggetti che gli lanciamo, proprio come si fa con i cani addestrati. Il gatto Siamese ha però un carattere piuttosto solitario ed indipendente, dunque non dovremo forzarlo nel condividere tutte le attività domestiche. Differentemente dal Turco Van, non avremo problemi a reperirlo facilmente, anche se il suo prezzo potrebbe partire dagli 800 euro. È un gatto infatti molto ricercato.

Convivere con un gatto non è sempre facile. Molti gesti nemmeno li comprendiamo. Ad esempio spesso corrono all’improvviso per casa, e spetta a noi comprenderne il motivo.

