L’oroscopo è sempre pieno di sorprese e in continua evoluzione per lo spostamento dei pianeti e degli astri, che influenzano positivamente o negativamente le nostre giornate. Un chiaro esempio sarà la presenza di Giove, Mercurio e Sole in questo segno, i quali conferiranno la loro energia positiva sotto il profilo professionale per tutto novembre.

In ambito lavorativo, appunto, perché dal punto di vista dell’amore non sarà rose e fiori. Invece, abbiamo visto quali sono i segni zodiacali più travolgenti e fedeli, capaci di portare avanti una lunga storia d’amore. Tra questi vi è un segno che risulta essere uno dei protagonisti dell’oroscopo di oggi, difficile da credere, insieme ad altri segni che oltre ad essere i più attraenti dello zodiaco sono capaci di spezzare il cuore senza pensarci troppo.

Entriamo nel dettaglio e questi 3 segni zodiacali sono i più bravi sotto le coperte e uno è davvero inaspettato da rimanere a bocca aperta.

I primi due segni

I primi due segni che analizziamo sono i Pesci e lo Scorpione. Ci aspettavamo, in effetti, che questi due segni fossero tra i più bravi. I nati sotto il segno dei Pesci sono caratterizzati da genialità, sensibilità e molto romanticismo. Sono abili amanti a 360° gradi. Sono capaci di trasmettere tutto il loro amore e la loro passione attraverso un dolce corteggiamento. Fanno sentire la persona amata come una principessa/un principe, anche sotto le coperte!

I nati sotto il segno dello Scorpione sono caratterizzati da una forte personalità, contrapposta ad una nascosta sensibilità. In effetti lo Scorpione è un segno molto attraente, perché affascina questa contrapposizione. A volte basta solo scavare nel profondo della persona per coglierne le bellissime sfaccettature. Quando lo Scorpione ama, lo fa con tutto se stesso, per cui anche sotto le coperte cerca di esprimere il proprio amore con più dolcezza possibile. Non facciamoci fregare dalle apparenze, l’abito non fa il monaco.

Questi 3 segni zodiacali sono i più bravi sotto le coperte e uno è davvero inaspettato da rimanere a bocca aperta

Se ci potevamo aspettare che Pesci e Scorpione fossero tra i più bravi per le loro caratteristiche, di certo non avremmo detto la stessa cosa del Capricorno. I nati sotto questo segno, infatti, sono caratterizzati da diffidenza, razionalità e prudenza. Abbiamo visto che è uno dei segni più attraenti grazie a questo velo di mistero che lo caratterizza.

Ma date proprio queste sue peculiarità, non ci saremmo aspettati che fosse pure bravo sotto le lenzuola! Quante sorprese oggi, sicuramente le cose inaspettate sono sempre le più belle.

In aggiunta a questi abili amanti aggiungiamo la Vergine, la cui caratteristica è la forte passionalità mista a razionalità. Magari quest’ultima lascia il posto alla passione sotto le lenzuola e ci sta!