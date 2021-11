Non solo vin brulé, ecco 3 alternative di bevande buonissime dal sapore dolce e gustoso per scaldare le serate invernali soli o in compagnia

Se abbiamo in programma una bella serata con gli amici in questi mesi invernali, il freddo va accompagnato con i giusti cibi e bevande. Potrebbe essere l’ideale, nonostante le temperature basse, ricreare un’atmosfera da montagna, in compagnia di un bel fuoco, castagne e vin brulé. Ma non esiste solo questo tipo di drink per allietare le serate festive e pre-festive.

Il vin brulé o mulled wine è sicuramente la bevanda invernale più famosa. Consumatissima nelle zone montanare e in qualche meta natalizia con i mercatini, si può ricreare tranquillamente anche a casa. Si tratta, infatti, di unire vino rosso corposo a spezie come cannella, ginepro, scorza di arancia, chiodi di garofano. Ma ci sono tanti altri alcolici caldi, semplici da fare in casa, per allietare le serate con i nostri partner e famiglia. Non solo vin brulé, quindi, ecco 3 alternative di bevande buonissime dal sapore dolce e gustoso per scaldare le serate invernali soli o in compagnia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Il Glogg ad esempio è una bevanda tipica svedese

Il Glogg è una bevanda tipica svedese parente stressa del vin brulé. Si prepara con qualche giorno in anticipo, perché il segreto è lasciare le spezie in infusione per far sì che sprigionino tutti i loro sapori. Si prepara con:

30 ml di vino rosso robusto;

70 gr di uvetta secca;

120 gr di mandorle pelate;

50 cl di acquavite;

Chiodi di garofano;

2 arance;

cannella.

Tagliamo a filetto le mandorle e la buccia di due arance, a loro volta ridotte a fettine sottilissime. Portiamo ad ebollizione vino rosso, acquavite, zucchero, uvetta, mandorle e scorze. Aggiungiamo i chiodi di garofano e due bastoncini di cannella, da lasciare in infusione finchè la bevanda non si aromatizza. Una volta raggiunta l’ebollizione, fiammeggiatela e poi servite calda.

Il Caribou, invece, è la bevanda canadese per eccellenza che i locali offrono ai turisti per scaldarsi. I liquori che si trovano all’interno raccontano la storia di questo Paese. Ci serviranno:

75 ml di Vodka;

75 ml di Cognac;

300 ml di Sherry canadese;

300 ml di Porto;

1 cucchiaio di sciroppo d’acero.

Mettiamo tutti gli ingredienti in una pentola e lasciamo bollire per circa 15 minuti. Zuccheriamo il bordo del bicchiere ed ecco una vera bomba dal sapore deciso e dolcissimo, perfetto anche per accompagnare panettoni e dolci natalizi.

Non solo vin brulé quindi, ecco 3 alternative di bevande buonissime dal sapore dolce e gustoso per scaldare le serate invernali soli o in compagnia

Ci spostiamo, infine, nel bel mezzo delle Ande con il Canelazo. Questa bevanda si serve calda alla fine di un bel pasto abbondante e in Colombia si trova anche come tipico drink street. Si prepara con:

500 ml di acqua calda;

220 gr di panela o zucchero di canna;

4 bastoncini di cannella;

succo di limone o arancia;

chiodi di garofano;

250 ml di aguardiente bianco (in alternativa rhum bianco o grappa);

zucchero granulato per il bordo del bicchiere.

Portare ad ebollizione in una pentola il succo di agrumi, acqua, panela, cannella e chiodi di garofano. Lasciar cuocere a fuoco basso per 30 minuti ancora.