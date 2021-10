Allenarsi e mantenersi in forma è un consiglio valido per ogni età. Avere un corpo ben allenato non solo migliora la nostra autostima ma ci mette al riparo da moltissimi problemi di salute. Per questo non dovremmo mai smettere di farlo, anche se abbiamo poco tempo a disposizione ogni giorno o non siamo più giovanissimi. Ad esempio sembra incredibile ma è possibile avere una pancia piatta a 60 anni facendo questi esercizi. Prima di vedere quali sono, però, è obbligatoria una premessa. Se abbiamo qualche problema fisico o qualche patologia dovremmo sempre rivolgerci a un esperto o un personal trainer prima di iniziare. Il fai da te è decisamente sconsigliato e ci espone a problemi da non sottovalutare.

Sembra incredibile ma è possibile avere una pancia piatta a 60 anni facendo questi esercizi

Il primo facilissimo esercizio per la pancia lo faremo da terra. Appoggiamo mani e ginocchia al pavimento e mettiamoci a 4 zampe. Da qui proviamo ad allungare in avanti il braccio destro e indietro la gamba sinistra. Proviamo a rimanere immobili in posizione per 20 secondi e poi invertiamo braccia e gambe. Ripetiamo per 10 volte per ogni lato.

Sempre a terra possiamo provare il famosissimo crunch. Giriamoci a pancia in su con la schiena ben ferma a terra e solleviamo le ginocchia a 90 gradi. Mettiamo le mani dietro la testa e iniziamo a simulare una pedalata con le gambe. Se non facciamo particolari sforzi possiamo provare anche a sollevare leggermente il busto e a contrarre gli addominali. 20 secondi di movimenti per 10 ripetizioni dovrebbero essere sufficienti.

L’ultimo esercizio da sdraiati sarà utile per gli addominali laterali. Mettiamoci ancora in posizione supina e stendiamo braccia e gambe. Allarghiamole leggermente come a formare una X e proviamo ad avvicinare gamba destra a braccio sinistro o viceversa. Cerchiamo di avvicinare gli arti il più possibile, manteniamo 5 secondi la posizione di massimo sforzo e poi ripetiamo dall’altro lato. Proviamo l’esercizio 10 volte per parte.

Gli esercizi da seduti

Prendiamo una sedia senza braccioli e sediamoci con la schiena ben appoggiata. Piazziamo le piante dei piedi a terra e allarghiamo le braccia all’altezza delle spalle. Da qui proviamo a ruotarle prima verso destra e poi verso sinistra. Ripetiamo 20 volte per lato e il gioco è fatto.

Sempre da seduti pieghiamo le braccia e incrociamo le mani dietro la nuca. Incliniamoci leggermente in avanti e torniamo indietro senza aiutarci con le braccia ma sforzando solo gli addominali. Anche qui saranno sufficienti 20 ripetizioni.

Ultimo esercizio da seduti per gli addominali obliqui è quello di tirare verso il petto il ginocchio. Appoggiamo bene l’altro piede e prendiamo l’articolazione con le mani. Avviciniamola al petto e manteniamo la posizione per 5 secondi. Cambiamo lato e ripetiamo 10 volte.

