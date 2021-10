Durante la primavera e l’estate, piante e fiori di vario genere hanno vivacizzato il nostro balcone o giardino con i loro colori.

In questo periodo in cui le temperature andranno ad abbassarsi, molte piante che abbiamo messo a dimora soffriranno il clima.

Per esempio, il narciso è una pianta autunnale e per mantenerlo sano e rigoglioso bastano pochi e semplici trucchetti.

È difficile rinunciare alla vivacità e alla bellezza che i fiori ci trasmettono e regalano al nostro terrazzo, alla nostra casa ed al giardino.

Ecco come mantenere i nostri ciclamini rigogliosi e bellissimi grazie a queste geniali mosse

Con l’arrivo dell’autunno è giunto il momento giusto di piantare i ciclamini, perfetti per chi non è dotato di pollice verde perché richiedono davvero poche attenzioni.

Se siamo intenzionati ad acquistarli, dovremo sapere che quelli grandi e più sensibili preferiscono luoghi protetti come la veranda.

Dopo un anno, sarà opportuno rinvasarla in un vaso più grande, facendo attenzione a non danneggiare le sue radici.

Per preservare il suo stato di salute, dovremo usare un terriccio di qualità, che garantisca anche un buon drenaggio, altrimenti potrebbero formarsi pericolosi ristagni idrici.

Per chi ama circondarsi di piante in casa potremo anche aggiungere questa pianta grassa da appartamento che ci sorprenderà per la sua bellezza.

I ciclamini più piccoli invece si adattano perfettamente agli ambienti esterni ma dovremo adoperarci per proteggerli dalle gelate o dalle forti piogge che potrebbero danneggiarli.

Sarebbe ideale metterli a dimora sotto gli alberi o accanto alle siepi, ricordandoci di non piantarli eccessivamente in profondità altrimenti difficilmente fioriranno.

È consigliato pacciamarli annualmente con aghi di pino, per far sì che siano ulteriormente protetti.

Nel momento in cui le sue foglie e i suoi fiori cominceranno ad appassire dovremo effettuare la potatura, così la pianta svilupperà al meglio

Pericoli in vista

Questa pianta può essere soggetta all’attacco degli acari del ciclamino, in particolare, quelle giovani sono più in pericolo e possono essere maggiormente colpite.

Per quanto riguarda le piante che sono coltivate in casa, per scongiurare e prevenire il loro attacco è consigliato mantenere adeguate temperatura e circolazione d’aria.

