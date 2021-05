I dolori alla cervicale sono uno dei problemi più comuni in questa stagione. I cambi repentini di temperatura e la frequente umidità possono causare tensioni e contratture a quella che è una delle zone più delicate del corpo. Ma se non soffriamo di gravi patologie o problemi posturali abbiamo una soluzione fai da te per la cervicale. Sembra incredibile ma bastano soltanto un calzino e una pallina da tennis per risolvere questo problema di salute molto comune.

Gli esercizi con la pallina da tennis

Possiamo utilizzare una pallina da tennis per alcuni esercizi semplicissimi. Iniziamo sdraiati a pancia in su con le ginocchia piegate e mettiamo la pallina tra il pavimento e il trapezio superiore. Sentiremo subito se ci sono tensioni in alcuni punti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Adesso applichiamo una leggera pressione nelle zone in cui proviamo dolore e rilassiamo collo e spalle. Dopo qualche minuto staremo già meglio.

Il secondo esercizio andrà fatto nella stessa posizione. Lasciamo la pallina ferma e allunghiamo il braccio verso l’alto con il palmo della mano rivolto al soffitto. Dopo aver effettuato il movimento per 15 volte ripetiamo dall’altro lato. Miglioreremo la nostra mobilità e rinforzeremo tutta la muscolatura.

Sembra incredibile ma bastano soltanto un calzino e una pallina da tennis per risolvere questo problema di salute molto comune: prepariamo un cuscino per la cervicale

Dopo aver completato il nostro ciclo di esercizi possiamo usare le palline da tennis anche per rilassare la zona cervicale. Mettiamone tre all’interno di un calzino abbastanza lungo. Chiudiamolo con un nodo e appoggiamolo sotto la testa.

Facciamo ben attenzione a sdraiarci nella posizione corretta e con la schiena ben appoggiata su una superficie piana. Se riusciamo a distribuire bene il peso sul corpo il nostro cuscino fai da te sarà doppiamente efficace.

Attenzione, perché se il problema persiste e né gli esercizi né il cuscino ci portano benefici è sempre bene rivolgersi alle cure di uno specialista.

Se “sembra incredibile ma bastano soltanto un calzino e una pallina da tennis per risolvere questo problema di salute molto comune” è stato utile consigliamo anche “diremo addio ai dolori alle dita e alla tendinite da tastiera grazie a questi trucchi e a questi semplici esercizi”.