Abbiamo appena realizzato una torta spettacolare o una crema da leccarsi i baffi e dobbiamo pulire la cucina. Sono avanzati gli albumi delle uova e stiamo per buttarli nel cestino. Fermiamoci. Stiamo commettendo un gravissimo errore. Grazie a questi “scarti” potremo avere due dolci al prezzo di uno. E da oggi non butteremo più gli albumi delle uova dopo aver scoperto questa ricetta eccezionale pronta in 30 minuti.

Gli ingredienti

Per riciclare gli albumi delle uova e realizzare una torta eccezionale di albumi e mandorle, ideale per la colazione, ci serviranno:

a) 5-6 albumi;

b) 2 etti di zucchero;

c) 1 etto di burro;

d) 50g di farina 00;

e) 70 – 80g di mandorle;

f) 70g di fecola di patate;

g) lievito per dolci;

h) zucchero a velo.

Non butteremo più gli albumi delle uova dopo aver scoperto questa ricetta eccezionale pronta in 30 minuti: il procedimento

Prendiamo un contenitore e creiamo una crema omogenea con burro e zucchero. Via via aggiungiamo la farina, la fecola e il lievito. Non appena la crema inizia ad avere la consistenza desiderata mettiamo le mandorle tritate e amalgamiamo bene.

A questo punto montiamo a neve gli albumi avanzati delle uova. Mischiamo delicatamente con la crema e stiamo bene attenti a non smontare gli albumi. Ecco la base della nostra torta.

Disponiamo la base in una teglia ben imburrata e inforniamo. Il forno deve essere già caldo e a 180 gradi in modalità ventilata.

30 minuti di pazienza e la nostra torta di albumi e mandorle è pronta per essere servita. Aspettiamo che si raffreddi e spolveriamola con lo zucchero a velo. Se vogliamo dare un tocco di golosità aggiungiamo anche del cacao in polvere.

Se “non butteremo più gli albumi delle uova dopo aver scoperto questa ricetta eccezionale pronta in 30 minuti” è stato utile e siamo in cerca di idee per la colazione consigliamo anche la lettura di “avremo sempre una colazione fresca e fantastica se impariamo questo trucco per conservare i pancake”.