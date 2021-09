Tosse, raffreddore, naso intasato e febbre. Non è un elenco di un libro di medicina ma sono alcuni dei problemi che forse dovremo affrontare nei prossimi mesi. Per prevenire sgradevoli sorprese abbiamo due strade. La prima è quella di rafforzare già da adesso il sistema immunitario. Ad esempio questa tisana potrebbe aiutarci ad affrontare l’autunno senza problemi. Altrimenti possiamo sfruttare le proprietà curative di alcuni alimenti molto comuni che ci aiuteranno ad alleviare i primi sintomi. E in molti casi questi cibi danno il meglio di sé quando li mettiamo insieme nel modo giusto. Sembra incredibile ma abbinare questi 3 comunissimi alimenti potrebbe proteggerci dai malanni di stagione. Gli alimenti in questione sono miele, aglio e limone. Vediamo i vari modi per usarli in combinazione e quanto possono essere utili per la nostra salute.

Sembra incredibile ma abbinare questi 3 comunissimi alimenti potrebbe proteggerci dai malanni di stagione

Prima di capire come abbinare questi straordinari prodotti è importante conoscerne le proprietà. L’aglio è un concentrato di antiossidanti e contiene l’allicina, una molecola utilissima contro virus, batteri e infezioni da funghi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Anche delle proprietà del miele si sa tutto o quasi. Ma quello che qui ci interessa è che è un antibiotico naturale particolarmente indicato contro tosse e mal di gola.

Il limone, infine, contiene citrale e linalolo, due sostanze incredibili per combattere le infezioni causate da vari tipi di microbi.

Il tè depurativo all’aglio, miele e limone

Per sfruttare al massimo le proprietà di questi 3 alimenti possiamo preparare un ottimo tè depurativo. Prendiamo uno spicchio d’aglio, 200 ml d’acqua, un cucchiaino di miele e uno di succo di limone. Facciamo bollire l’acqua e mentre aspettiamo tritiamo l’aglio. Non appena l’acqua raggiunge la temperatura giusta mettiamo l’aglio nel pentolino e facciamo cuocere per un altro quarto d’ora. A questo punto non ci resta che togliere dal fornello e lasciare in infusione per dieci minuti. Aggiungiamo miele e limone, mischiamo il tutto e siamo pronti per bere.

Come preparare il miele all’aglio e limone

Un’ottima alternativa al tè è il miele all’aglio e limone. Per prepararlo ci serviranno solo 3 ingredienti: 3 etti di miele, 10 spicchi d’aglio e la scorza di un limone. Prendiamo un barattolo di vetro abbastanza capiente e versiamoci dentro il miele. Aggiungiamo anche l’aglio tritato e la scorza di limone tagliata a spicchi. Chiudiamo il barattolo e mettiamolo a riposare per 3 giorni al riparo dal sole e dall’umidità. Il nostro straordinario rimedio contro i malanni di stagione è pronto.

Approfondimento

Quasi nessuno lo compra ma questo pepe depura l’organismo e rafforza il sistema immunitario