Questa caldissima estate 2021 si sta avviando verso la fine ed è arrivato il momento di rimettersi in forma in vista dell’autunno. Il modo migliore è quello di ricominciare a fare esercizio fisico. Ovviamente con allenamenti graduali per evitare di farsi male. Ma se abbiamo esagerato con le abbuffate in vacanza e non amiamo faticare in palestra abbiamo a disposizione anche molti rimedi naturali per farlo. E uno arriva dalla medicina tradizionale indiana: lo Yogi Tea. Non ci facciamo ingannare dal nome. Lo Yogi Tea è una tisana che mischia alcune spezie fenomenali per proteggerci dalle malattie causate dai primi freddi. Ed ecco come preparare l’incredibile tisana che ci farà affrontare l’autunno senza problemi. Bastano pochi minuti e questi prodotti che probabilmente abbiamo già in casa.

La medicina Ayurvedica usa lo Yogi Tea fin dall’antichità come rimedio e prevenzione per le più diffuse patologie autunnali. E se andiamo a vedere la composizione di questa bevanda è facile capirne il motivo.

Lo Yogi Tea contiene zenzero, perfetto contro tosse e mal di gola e cannella, ricchissima di antiossidanti e utile contro il colesterolo alto.

Ma non solo. Ci sono anche il cardamomo e il pepe nero. Il primo ha proprietà espettoranti e può essere utile anche per le infezioni delle vie urinarie e per i problemi digestivi. Il secondo è ottimo contro acidità di stomaco e reflusso gastrico.

A completare il quadro di spezie ci sono anche i chiodi di garofano. Ovvero uno degli alimenti più ricchi di sali minerali presenti in natura nonché lo stimolante perfetto contro la stanchezza tipica del cambio di stagione.

Come preparare lo Yogi Tea

Preparare lo Yogi Tea è facilissimo. Ci serviranno un cucchiaio di zenzero in polvere, uno di cannella, un cucchiaio di chiodi di garofano e mezzo di pepe nero. Alle spezie aggiungiamo qualche seme di cardamomo e il gioco è fatto.

Se vogliamo risparmiare tempo possiamo anche raddoppiare o triplicare le dosi e conservare il preparato in un barattolino di vetro.

Mettiamo tutti gli ingredienti in un contenitore, schiacciamo i semi e mischiamo bene. A questo punto non ci resta che far bollire una tazza d’acqua e mettere il composto in infusione. Aspettiamo qualche minuto, filtriamo con un colino e beviamo ancora caldo.

Se il sapore è troppo forte e deciso possiamo addolcire la tisana con un cucchiaino di miele.

