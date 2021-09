La skincare per molti è un vero e proprio rituale da compiere quotidianamente, è il modo in cui ci prendiamo cura della nostra pelle, in particolare quella del viso.

È un insieme di prodotti che hanno una loro sequenza d’applicazione da rispettare, un insieme di gesti da compiere mattina e sera.

Tuttavia, se fatta bene, potrebbe garantire dei risultati meravigliosi per una pelle più idratata, luminosa, levigata e compatta.

Varrebbe, allora, la pena di adottare una skincare viso ma dovremmo stare attenti a non commettere alcuni errori che vanificherebbero il nostro impegno.

L’articolo di oggi potrebbe, quindi, essere una svolta perché andremo a scoprire alcuni errori, e non solo quelli più frequenti o banali.

Sembra impossibile ma per rendere più efficace la nostra skincare viso dovremmo evitare questi 6 errori

Partiamo, innanzitutto, con i primi due errori che sono probabilmente i più frequenti e ci impedirebbero di rendere efficace la nostra skincare:

non detergere il viso in modo corretto;

non rimuovere il make up prima di andare a dormire.

Nel primo caso commettiamo l’errore di non pulire il viso a fondo e interamente.

Un problema che sarebbe da evitare proprio ora che indossiamo la mascherina e che la nostra pelle si sporca e si irrita più facilmente.

Se siamo, allora, in cerca di un suggerimento per evitare quest’errore potremmo optare per la famosissima doppia detersione.

Si tratta di una pulizia profonda della pelle che avviene utilizzando due detergenti.

Dapprima quello oleoso, per rimuovere trucco, filtri solari, sebo e inquinamento, e poi quello schiumogeno per eliminare tutti i residui di sporco.

Nel secondo caso, invece, commettiamo l’errore di non rimuovere il make up prima di andare a dormire.

In questo modo, non solo sporcheremo la federa del cuscino, ma non permetteremo alla nostra pelle di respirare e di rigenerarsi durante la notte.

Attenzione all’esfoliazione

Passiamo al terzo errore da evitare per una skincare viso più efficace, e cioè eccedere con l’esfoliazione.

Questa è una delle nostre principali alleate quando vogliamo pulire a fondo la nostra pelle del viso perché ci permette di eliminare le cellule morte.

Il risultato sarà così piacevole che vorremo farla di continuo perché la nostra pelle sarà liscia e splendente come non mai.

Attenzione, però, perché non dovremmo farla troppo spesso per evitare di intaccare le cellule nuove e non quelle morte, irritando così la pelle.

Occhio ai trend

Il quarto errore, poi, anche questo molto comune, è acquistare i prodotti in base ai trend e alle ultime uscite.

Dovremmo mettere, invece, da parte la nostra voglia di essere sempre alla moda per seguire i consigli di un medico e ascoltare le esigenze della nostra pelle.

Lavorare su noi stessi

Per rendere più efficace la nostra skincare viso dovremmo evitare, inoltre, questi ultimi errori che forse non ci aspettavamo di leggere.

Il quinto errore è avere delle aspettative troppo alte o irrealistiche e, infatti, così come ogni pelle è diversa lo saranno anche i risultati.

Il sesto, infine, è aspettarsi dei cambiamenti immediati che potrebbero arrivare, invece, solo con costanza e pazienza.

Sembra impossibile, quindi, ma per rendere più efficace la nostra skincare viso dovremmo evitare proprio questi 6 errori.