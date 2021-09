Questo è il periodo in cui non mancano mai in tavola uva, prugne e fichi. Del resto, sono loro i protagonisti indiscussi della stagione.

Dolci e succosi, i fichi sono una vera prelibatezza a cui pochi riescono a resistere. L’importante è saperli acquistare. A tal proposito, ecco i segreti per scegliere fichi dolcissimi e maturi e come conservarli al meglio.

In genere, consumiamo i fichi al naturale come semplice frutto, a fine pasto o a merenda. Al massimo, li abbiniamo al prosciutto crudo, in sostituzione del più noto melone che ha trionfato sulle nostre tavole fino a poche settimane fa.

In realtà, però, i fichi hanno eccezionali potenzialità. Li possiamo infatti utilizzare per realizzare deliziosi dolci, come questa torta dolcissima e cremosa che farà impazzire tutti.

In questo articolo vedremo invece qualche esempio di ricette salate molto originali.

Ecco 3 ricette salate con i fichi per uno squisito menù autunnale che stupirà proprio tutti

Per cominciare, come antipasto proponiamo delle mini bruschette con formaggio saporito spalmabile, tipo taleggio o gorgonzola ed una fettina di fico. Con la dolcezza del fico si sposa molto bene anche il sapore forte di un caprino. Per una preparazione più rapida, possiamo evitare la tostatura del pane per bruschetta ed utilizzare invece dei crostini o dei cracker, meglio se integrali. Questi ultimi sono decisamente più pratici.

Proseguiamo con il primo

Come primo piatto suggeriamo un insolito risotto ai fichi. Si prepara come un normale risotto e poi, in fase di mantecatura, si aggiunge la polpa del frutto. Per un ottimo contrasto di sapori, aggiungere del formaggio saporito. E per concludere, qualche nocciola sbriciolata per dare una nota croccante.

Il piatto forte

Per la portata principale consigliamo un filetto di maiale ai fichi. Prepararlo è davvero semplice. Ecco il procedimento:

avvolgere la carne con della pancetta; metterla a marinare un’oretta circa in una bagna di vino rosso, alloro, ginepro, sale e pepe; in una padella, far rosolare per bene la carne su tutti i lati con un filo d’olio; spostare quindi la carne nel forno e procedere con la cottura per circa mezz’ora a 200°. Per i tempi, molto dipende dal peso della carne, chiedere quindi consiglio al macellaio; a cottura ultimata, nella padella in cui abbiamo fatto rosolare la carne, versare la marinatura, 3 fichi ridotti a fette e qualche acino d’uva bianca. Far andare a fuoco vivace finché si ottiene un sughetto; servire quindi la carne con la salsina rappresa.

E così, ecco 3 ricette salate con i fichi per uno squisito menù autunnale che stupirà proprio tutti.

