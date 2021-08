In pochi sanno come applicare realmente il tonico sul viso per avere risultati perfetti

Skin care è il nuovo modo di dire, tutto americano, che non può più mancare nel vocabolario di ciascuno di noi. È una delle combinazioni di parole più diffusa nel 2021 che definisce la routine quotidiana con cui ci prendiamo cura della nostra pelle del viso.

In parole povere: quali prodotti usare, come, quando e in che ordine.

Nel vastissimo mondo della skin care, uno dei prodotti più consigliati e apprezzati dalle beauty influencer è il tonico.

Questo liquido colorato e dalle potenti qualità, è sempre più ricercato e acquistato da chiunque.

Nonostante la sua grande diffusione, ancora in pochi sanno come applicare realmente il tonico sul viso per avere dei risultati perfetti. Nell’articolo di oggi, per la sezione moda e beauty, andremo a scoprire come fare.

Cos’è il tonico e quando applicarlo

Il tonico per il viso, usato da molti anche per il collo e il décolleté, non appartiene né alla famiglia degli struccanti né a quella dei detergenti.

Si può definire come un vero e proprio trattamento a sé stante per depurare a fondo la pelle.

In commercio ne esistono tantissime tipologie a seconda delle esigenze e dei risultati che si vogliono ottenere. Il tonico per il viso, infatti, può:

Rendere la pelle più luminosa e distesa;

Combattere l’eccesso di sebo, con un effetto opacizzante e uniformante;

Contrastare i segni dell’età, con un effetto piallante per le rughe;

Ridurre i rossori e le irritazioni delle pelli più delicate.

Il tonico va applicato dopo la fase di detersione, su di una pelle pulita e asciutta, va utilizzato mattina e sera e non va risciacquato.

Per completare la skin care del viso, subito dopo il tonico, si consiglia di applicare una crema ed un siero.

In pochi sanno come applicare realmente il tonico per avere risultati perfetti

Dopo aver chiarito cos’è il tonico e quando va utilizzato, un altro aspetto molto importante, per ottenere dei risultati perfetti, è capire come applicarlo. In pochi, infatti, sanno come applicare realmente il tonico sul viso per avere risultati perfetti.

Uno dei metodi più diffusi, consiste nello spruzzare una generosa quantità di tonico su di un dischetto di cotone e dopo passarlo sul viso.

Tuttavia, secondo tantissime beauty influencer ed esperte di cosmesi, questo non sarebbe il modo più adatto.

Il motivo è che, spruzzando il tonico sul dischetto di cotone, questo andrebbe ad assorbire gran parte del prodotto, trattenendo le sue proprietà.

In sostanza, si applicherebbe sul viso una quantità inferiore di tonico rispetto a quella effettivamente impiegata, riducendo anche il suo effetto.

Il segreto per un’applicazione dai risultati imbattibili sarebbe, allora, questo: utilizzare direttamente le dita delle mani.

Ecco il procedimento ideale: prelevare un po’ di prodotto, spalmarlo sulla punta delle dita e picchiettarlo direttamente sulla pelle.

I movimenti da compiere vanno dall’interno verso l’esterno, con una certa pressione dei polpastrelli, per ottenere anche un effetto lifting.

Ricordiamo, infine, di evitare di applicare il tonico nella zona del contorno occhi dove la pelle è più sottile e delicata.