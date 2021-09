Un termine con cui ormai abbiamo del tutto familiarizzato è “pandemia”, il rapidissimo diffondersi di una malattia in tutto il Mondo. La pandemia causata dal Covid 19 ha cambiato ogni aspetto della nostra vita: abitudini, rapporti interpersonali, lavoro e svago.

Inoltre, a farci compagnia, ogni giorno, è un accessorio diventato indispensabile per la nostra sicurezza: la mascherina.

Anche se indossarla è necessario, possiamo dire che non è molto piacevole soprattutto per la pelle che potrebbe irritarsi facilmente. Tuttavia, in pochi sanno che per dire addio alle fastidiosissime irritazioni da mascherina potremmo usare questo prodotto mattina e sera.

Andiamo a scoprire di cosa si tratta in questo articolo.

Perché la pelle potrebbe irritarsi

Generalmente, la pelle potrebbe soffrire molto sotto la mascherina e irritarsi facilmente, ancor di più se abbiamo una pelle sensibile e delicata.

L’irritazione sarebbe la conseguenza di due problematiche comuni di chi la indossa:

lo sfregamento della mascherina sulle guance e sul naso che, aggredite da questo materiale estraneo, potrebbero reagire arrossandosi;

il “microclima” che si creerebbe all’interno della mascherina, più caldo e umido a causa del sudore e del nostro respiro.

Pochi sanno che per dire addio alle irritazioni da mascherina potremmo usare questo prodotto mattina e sera

Tuttavia, potremmo sbarazzarci di rossori, pruriti e, in generale, irritazione da mascherina, con un prodotto che andrebbe utilizzato mattina e sera.

Come riportato da alcune riviste, questo prodotto rientra nel vastissimo mondo della detersione da effettuare proprio mattina e sera. La pelle irritata e indebolita dall’uso della mascherina, andrebbe, infatti, pulita accuratamente con un detergente delicato.

Questo dovrebbe essere in grado di rimuovere tracce di inquinamento e impurità dalla superfice della pelle, lenirla, rinfrescarla e struccarla in un unico passaggio. In modo da curarla e proteggerla quotidianamente, giorno e notte, prima e dopo aver indossato la mascherina. Ma, allora, di cosa si tratta?

L’acqua micellare

Il prodotto ideale per contrastare le irritazioni da mascherina sarebbe, quindi, un detergente e in particolare stiamo parlando dell’acqua micellare.

Questa è una soluzione a base acquosa che contiene micelle ossia molecole a forma sferica in grado di inglobare impurità, sebo, sudore e make up presenti sulla pelle del viso. Queste vengono, poi, trasportate via ed eliminate grazie all’acqua.

Solitamente, poi, all’interno dell’acqua micellare si potrebbe trovare anche una componente oleosa che andrebbe a garantire idratazione alla pelle. E, infine, questo detergente andrebbe a proteggere la cute grazie al suo PH uguale a quello della pelle, prevenendo eventuali irritazioni.

Potremmo dire, quindi, che l’acqua micellare sarebbe in grado di pulire la pelle, struccarla, idratarla, lenirla, proteggerla e curarla dalle irritazioni.

Tuttavia, prima di acquistarla e utilizzarla è sempre consigliato consultare il proprio medico, giacché ogni situazione è diversa e non si può generalizzare.

Come usarla

Possiamo versare un po’ di acqua micellare su un batuffolo di cotone e passarlo delicatamente su tutto il viso, occhi compresi, e poi risciacquare.

Questa procedura andrebbe ripetuta due volte:

La mattina per rimuovere l’eventuale eccesso di sebo prodotto durante la notte e la polvere che si potrebbe depositare;

La sera per struccare la pelle e rimuovere le impurità ambientali e quelle che si andrebbero ad accumulare sotto la mascherina.

