Quando cuciniamo possiamo fare degli errori senza saperlo. Questi possono far perdere gusto alle nostre pietanze o addirittura farci stare male. Infatti, con alcuni cibi non si scherza. Pensiamo ad esempio al pollo. Questa carne bianca deliziosa e delicatissima, se conservata o cucinata in modo non adeguato, può portare a delle conseguenze.

Ecco perché è così importante sapere come conservare questa carne ma anche come cucinarla. Infatti, sembra impossibile ma per cucinare e conservare il pollo dobbiamo assolutamente evitare questi 5 errori che quasi tutti commettono.

Il pollo è una carne molto amata soprattutto dai bambini. Con questa possiamo preparare secondi piatti davvero gustosi, come il pollo al curry o le polpette. Inoltre, possiamo anche deliziare famiglia e amici con una ricetta orientale davvero unica ma semplice da realizzare.

Per questo motivo vogliamo spiegare quali sono gli errori più comuni che possono rovinare i nostri piatti, ma anche mettere a rischio la nostra salute.

Quasi tutti hanno l’abitudine di lavare il pollo sotto l’acqua corrente dopo averlo acquistato. In realtà, compiere questo gesto potrebbe essere pericoloso perché potrebbe contribuire a diffondere il Campylobacter. Questo batterio potrebbe provocare infezioni alimentari e farci stare molto male.

Anche congelare e scongelare in modo adeguato il pollo è molto importante. Un errore molto comune è quello di non attendere il completo scongelamento della carne e di cuocerla quando è ancora ricoperta dal ghiaccio.

La cosa migliore da fare è spostare il pollo dal congelatore al frigorifero per qualche ora, lasciando che si scongeli in modo graduale. Dopodiché, lasciamolo a temperatura ambiente fino al completo scongelamento.

Infine, quando congeliamo il pollo, cerchiamo di porzionarlo e di alternare ogni fetta con un pezzo di carta da forno. In questo modo, potremo scongelare solo la porzione che ci serve.

Come marinare il pollo

La marinatura è un procedimento che ci permette di insaporire ed ammorbidire un alimento, in questo caso il pollo. Farlo ci permetterà di mantenere la carne umida durante la cottura e di conseguenza più morbida e succosa. Come possiamo marinare il pollo? Sarà sufficiente immergerlo nell’olio e nelle spezie che preferiamo, oppure nel latte. Dopo circa un’ora potremo procedere alla cottura.

Rimuovere o meno la pelle

Molti la considerano la parte più buona del pollo perché in alcune cotture diventa croccante e deliziosa. Tuttavia, alcuni preferiscono rimuoverla non sapendo però che questo potrebbe rovinare la cottura del pollo. Infatti, la pelle serve a mantenere l’umidità della carne e toglierla prima di cuocerla contribuirà a far seccare il pollo in cottura. Pertanto, consigliamo di rimuovere la pelle del pollo soltanto a cottura terminata.

