Il pollo Gong Bao è un piatto tipico della tradizione cinese che sposa alla perfezione sia il sapore dolce, sia quello speziato e piccante. Questa pietanza prende il nome da Ding Baozhen, governatore della provincia del Sichuan nel XIX secolo, che era ghiotto di questo particolare piatto. Il pollo con questa ricetta orientale è un piacere unico per il palato e vogliamo mostrare come prepararlo passo dopo passo.

Ingredienti

3 cosce di pollo;

1 cipollotto;

60 gr. di arachidi;

5 gr. di zucchero;

mezzo cucchiaio di aceto bianco;

2 cucchiai di salsa di soia;

un cucchiaio di vino bianco;

acqua q.b.;

un cucchiaino di fecola di patate;

olio di semi di arachidi q.b.;

pepe q.b.;

un peperoncino;

sale q.b.

Ingredienti per marinare la carne

2 cucchiai di olio di arachidi;

20 gr. di fecola di patate;

sale q.b.;

pepe bianco q.b.

Come preparare il pollo

Farsi preparare dal macellaio le cosce già disossate, in alternativa, rimuovere l’osso incidendo la coscia in senso longitudinale. Una volta rimosse le ossa dai cosciotti, tagliare le cosce di pollo a cubetti. Metterli in una ciotola capiente insieme a sale e pepe bianco. Massaggiare i cubetti di pollo per distribuire bene il sale e il pepe. Aggiungere la fecola e continuare a massaggiare con le mani la carne. Unire anche i 2 cucchiai di olio di arachidi e mescolare con un mestolo. Lasciar marinare la carne per un quarto d’ora. Trascorso questo tempo, far scaldare l’olio in una padella capiente. Quando sarà ben caldo, mettere i cubetti di pollo a cuocere e farli saltare in padella finché saranno ben dorati in maniera uniforme. Togliere il pollo dalla padella e metterlo da parte.

Pulire il cipollotto e tagliarlo a rondelle. In una padella con dell’olio di arachidi, far cuocere il cipollotto insieme al pepe e al peperoncino. Dopo un paio di minuti aggiungere il pollo a cubetti e un cucchiaio di salsa di soia. A questo punto, unire l’aceto bianco, l’altro cucchiaio di salsa di soia, e il vino bianco. Unire lo zucchero e le arachidi. Lasciar cuocere per un paio di minuti e nel frattempo far sciogliere in due dita d’acqua la fecola di patate. Unirla al pollo e farlo saltare. Salare a piacere e servire. Il pollo con questa ricetta orientale è un piacere unico per il palato: la croccantezza delle arachidi e la morbidezza del pollo conquisterà tutti.