Sembra di essere ai Caraibi ma è vicino alla Puglia quest’isola incontaminata con mare azzurro e sabbie glitterate

L’estate sta arrivando e in molti cercano destinazioni in cui trascorrere le poche settimane di ferie che hanno. Dopo la pandemia gli italiani non sono in vena di rinunce e desiderano trascorrere qualche settimana in luoghi da sogno con tutti i servizi e i comfort. Per farlo non serve spendere un capitale, infatti basta sapere dove andare per spendere poco e avere servizi di livello. Oggi vogliamo parlare di una destinazione a due passi dal nostro Paese, che offre paesaggi da sogno ma che non è ancora conosciuta dai turisti. Qui sembra di essere ai Caraibi, ma è vicino alla Puglia questo luogo in cui la natura è ancora incontaminata e il mare pulitissimo e cristallino.

Quando il turismo di massa lascia fuori alcuni posti

Se parliamo dell’arcipelago delle Isole Ionie a tutti verranno in mente le isole di Corfù e di Zante. Se pensiamo a lungo, magari ci ricorderemo anche di Itaca, Cefalonia e Leucade. In realtà, questo arcipelago possiede anche altre isole minori, meno battute dal turismo di massa, ma non per questo meno interessanti. Oggi, in particolare, parleremo dell’isola di Antipaxos, che si trova al largo della costa greca e a poche ore di navigazione da Corfù e Paxos. Antipaxos ha una superficie di soli cinque chilometri quadrati. Nonostante ciò, quello che ci offre questa minuscola isola non ha niente da invidiare a mete più famose come Formentera o i Caraibi.

Grazie alla sua posizione isolata e ai pochi abitanti, la natura è incontaminata e il mare pulitissimo e ricco di fauna. Le spiagge sono ricoperte di una sabbia bianchissima ricca di minerali che la rendono luccicante e che creano un originale effetto glitterato sulla pelle.

Ma la cosa più sorprendente è il fondale marino, che ospita diverse specie di pesci ed è il paradiso di chi ama lo snorkeling e le immersioni. Potremo nuotare assieme a pesci di ogni tipo ed esplorare la costa frastagliata dell’isola in un mare azzurro che non pensavamo potesse esistere in Europa.

La buona notizia è che ad Antipaxos ci sono diversi hotel, appartamenti e resort, perfetti se cerchiamo una località confortevole ma isolata per le vacanze.

