Non serve andare nel Mar Rosso o alle Maldive per nuotare con le tartarughe e i coralli se conosciamo questo paradiso marino vicino all’Italia

La bella stagione e le vacanze estive sono sempre più vicine e in molti stanno già pensando ai viaggi. La fortuna che abbiamo di vivere in Italia è che ci troviamo al centro del Mediterraneo, molto vicini a mete in cui il mare è incredibile. La maggior parte dei Paesi confinanti possiede natura da sogno e mare bellissimo. Ci sono opzioni per tutti i gusti, dalle località più turistiche e affollate a quelle più isolate e tranquille. Oggi vogliamo parlare di una zona in cui la natura è rimasta come un tempo e in cui potremo nuotare in un mare spettacolare. Ecco perché non serve andare nel Mar Rosso o alle Maldive, ma basta andare in questa spiaggia dietro l’angolo.

Una zona meno turistica della perla dello Ionio

Oggi vogliamo portare i nostri lettori in una zona meno nota di un’isola famosa come Corfù. La celebre isola greca nel cuore del Mar Ionio è piuttosto turistica e amata dai viaggiatori italiani. Corfù offre spiagge dorate in cui il mare è trasparente, oltre che paesaggi verdi e paesini caratteristici.

Tra tranquillità e movida, l’isola ha due anime, che però convivono in armonia. Chi ha la fortuna di visitare questo angolo di Grecia può noleggiare un’automobile per raggiungere i quattro angoli di questa isola dalla forma allungata. Può iniziare da Corfu Town e poi dirigersi a Ovest verso Sidari. Da qua può proseguire verso Est fino raggiungere Kassiopi. È proprio in questa zona che si trova il luogo di cui parleremo oggi.

Stiamo parlando della foresta Erimitis, particolare per la fitta vegetazione di latifoglie che cresce rigogliosa lungo la costa. Questa parte dell’isola è meno turistica e dà la possibilità di scoprire spiagge solitarie e meravigliose.

Non serve andare nel Mar Rosso o alle Maldive per nuotare con le tartarughe e i coralli se conosciamo questo paradiso marino a due passi dall’Italia

Possiamo raggiungere lo splendido villaggio di pescatori di Agios Stefanos in auto e parcheggiarla. Da qui possiamo incamminarci lungo il sentiero costiero che ci porterà nel cuore della foresta. Qui potremo vedere farfalle, faine e altri animali che popolano l’isola. Dopo mezz’ora arriveremo a spiagge paradisiache come Akoli Beach in cui l’acqua è azzurra e la sabbia bianchissima.

Qui potremo nuotare e subito ci stupiremo della quantità di pesci. Nel fondale potremo vedere polpi, coralli rosa e se saremo fortunati anche qualche esemplare di caretta caretta. Ci sembrerà di essere in un paradiso tropicale come le Maldive o l’Egitto ma in realtà siamo a poche decine di chilometri dalle coste italiane.

