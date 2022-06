Possiamo dire, senza mezzi termini, che le zanzare non piacciono proprio a nessuno. È davvero difficile trovare un pregio a questi insetti, che riteniamo solo presenze fastidiose. E con cui, ogni anno, ci ritroviamo in sgradita compagnia. Per tenerle lontane le proviamo tutte. Installiamo zanzariere di ogni tipo alle finestre, usiamo prodotti anti zanzare per la pelle, accendiamo candele alla citronella. Ogni soluzione sembra fare al caso nostro. Ma, dopo poco tempo, ecco che gli odiosi animaletti ritornano. E magari anche accompagnati da altri fastidiosi amici, come mosche o mosconi. Così, diventa davvero stressante andare in giardino o anche aprire una finestra. Piuttosto, infatti, preferiamo patire il caldo chiusi in casa, stufi di punture, prurito e ronzii. Ma un semplice trucco potrebbe mettere fine alle nostre pene in modo naturale.

4 ingredienti naturali per un preparato antizanzare

Con un semplice trucco possiamo allontanare le zanzare ma anche gli altri insetti. Basteranno infatti 4 ingredienti naturali riuniti per realizzare uno specifico preparato. Che sarà sgradevole ai piccoli animali ma gradevole a noi. Che finalmente potremo restare in giardino in pace, a godere di un po’ di sole e aria. E saremo tranquilli anche in casa, con le finestre aperte. Avremo quindi bisogno di un limone e una cipolla insieme a dell’aceto bianco e a dei chiodi di garofano. Ci servirà inoltre una ciotola capiente.

Mai più stress in casa e giardino per punture e prurito con 1 trucco che allontanerebbe naturalmente zanzare e insetti

All’interno di una ciotola dovremo spremere il succo di un limone e versare mezzo bicchiere di aceto bianco. Aggiungeremo un pizzico di cipolla tritata e una manciata di chiodi di garofano. Potremo mettere la ciotola in punti strategici della casa e dell’esterno. Luoghi in cui è maggiore la presenza dei fastidiosi animaletti. Potremo ad esempio appoggiare la ciotola a terra in giardino o metterla sul davanzale della finestra. Oppure potremmo realizzare più preparati da appoggiare sui davanzali delle finestre delle camere da letto o della cucina. Zanzare e altri insetti troveranno la nostra miscela altamente repellente e ne resteranno a distanza. Dunque, mai più stress in casa e giardino per colpa delle zanzare. E neanche più fastidi da ronzii di mosconi o mosche, grazie a questo semplice trucco.

