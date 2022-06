Le ferie estive sono alle porte ed in molti di noi non hanno ancora deciso dove trascorrerle. C’è da dire che durante la pandemia in molti non hanno viaggiato fuori i confini nazionali e hanno grande nostalgia di visitare Paesi nuovi. In questi mesi di allentamento delle restrizioni magari cerchiamo una destinazione da sogno per concederci finalmente un viaggio degno di questo nome. Noi europei siamo fortunati perché a meno di due ore di aereo abbiamo ogni tipo di località che potremmo desiderare. Oggi vogliamo parlare di un Paese ricchissimo di storia e cultura che possiede un litorale bellissimo e un turismo nascente. Ecco perché ha spiagge da sogno come Grecia e Sardegna ma prezzi molto contenuti questa destinazione da conoscere prima che il turismo di massa la scopra.

Un Paese dalla storia così vicina alla nostra

Noi italiani siamo molto abitudinari e tendiamo a scegliere sempre le stesse mete turistiche. Costa Azzurra, Sardegna e Grecia sono le nostre preferite, che in effetti hanno un mare unico al Mondo. Sabbie lunghe e sabbiose, mare cristallino e cibo ottimo sono le caratteristiche di questi luoghi. Ma il mare bello e spettacolare non si trova solo qui, anche altri Paesi mediterranei lo possiedono. Spesso, però, non è ancora turistico, e proprio per questo è più incontaminato. Per esempio, in Albania troviamo delle spiagge e un mare cristallino e pulitissimo, anche se in pochi lo sanno.

L’Albania è un Paese che condivide molte cose con l’Italia, una cultura simile ed una vicinanza storica. Per questo i viaggiatori italiani sono molto ben voluti e possono trascorrere delle vacanze da sogno.

In particolare, il sud del Paese ospita posti incontaminati come Plazhi i Kakomes, o Kakoma Beach, con grotte da raggiungere a nuoto e fondale ricco di pesci.

Ha spiagge da sogno come Grecia e Sardegna ma prezzi da sud est asiatico questa meta europea da visitare quest’estate

Possiamo andare alla ricerca di cale inesplorate da Kakoma sino a Saranda e poi raggiungere la città patirmonio dell’Unesco Argirocastro. Questa città di origini greche è un luogo spettacolare ed antico, ricco di storia e di arte.

Il lato più sorprendente dell’Albania sono i costi ancora bassissimi per noi italiani La cosa incredibile è che ad Argirocastro potremo pernottare in un hotel a quattro stelle in pieno centro storico per meno di trenta euro a testa e concederci i ristoranti più quotati. Nei dintorni di Saranda, invece, potremo regalarci tour in barca alla metà del prezzo che spenderemo in Grecia, e dormire nei migliori alberghi per prezzi da ostello.

In poche parole, potremo fare un viaggio senza rinunce spendendo come se fossimo in Thailandia o in Vietnam ma avere tutti i comfort dell’Europa.

