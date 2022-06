Non solo il basilico perché dovremmo coltivare anche queste piante vicino ai pomodori per renderli succosi e rigogliosi

I pomodori e il basilico sono i protagonisti della bella stagione. In effetti, sanno proprio d’estate. Freschezza, profumo e leggerezza, sono queste le caratteristiche che conferiscono a ciascuna pietanza. Il pomodoro, inoltre, farebbe bene anche alla salute.

Basti pensare che 100 g di pomodori crudi apporterebbero solamente meno di 20 calorie. Infatti sarebbero indicati sia in un regime alimentare ipocalorico sia nel caso in cui volessimo semplicemente mantenere la linea, evitando diete drastiche.

Sono tantissime le persone che mangiano pomodori. E fanno bene, poiché conterrebbero antiossidanti capaci di proteggere la pelle e le ossa. Inoltre il pomodoro sarebbe fonte di molteplici vitamine e sali minerali importanti, come il potassio, necessario per tenere a bada la pressione arteriosa, secondo Humanitas.

Detto ciò, sarebbe una soddisfazione avere dei pomodori a chilometro zero. Ma come fare per renderli succosi e rigogliosi? Ebbene, forse non tutti sanno che le piante, tra loro, hanno una diretta collaborazione. Nel senso che, piantando vicini alcuni ortaggi, l’effetto sarà straordinario.

Come nel caso del basilico vicino ai pomodori. Infatti, piantando questa sensazionale erba aromatica, i pomodori saranno qualitativamente più buoni. Ciò accadrebbe grazie alle proprietà del basilico, che lo rendono profumato e di facile conservazione. Inoltre, piantare il basilico accanto ai pomodori permetterà di evitare l’infestazione da parassiti e insetti, in quanto sarebbe un ottimo repellente.

Un aiuto in più

Tuttavia, non solo il basilico perché dovremmo coltivare anche queste piante per dare una mano in più a quella di pomodoro. Infatti, anche altre erbe aromatiche sarebbero delle perfette alleate del pomodoro. Il prezzemolo, il rosmarino e il timo proteggeranno i pomodori dall’infestazione degli afidi.

Ma non solo, conferiranno quel tocco “magico” in più. Infatti, le erbe aromatiche rilascerebbero delle sostanze in grado di alterare, in senso positivo, il sapore dei pomodori. Ecco perché saranno più rigogliosi, sia nel gusto che nell’estetica.

Un ulteriore aiuto, inoltre, verrà dato dal concime naturale. Sia le erbe aromatiche sopraccitate sia il pomodoro avrebbero bisogno di una ricca concimazione organica. Via libera agli scarti di cucina, ai fondi di caffè e persino alla cenere.

Ma, più di tutti, non rimproveriamo il nostro gatto, qualora volesse fare i bisogni su queste piante. Gli escrementi, infatti, sarebbero degli ottimi concimi naturali. Ricordiamo, inoltre, di innaffiare frequentemente sia pomodori che erbe aromatiche, senza eccedere con la quantità, nonché con l’esposizione al sole.

