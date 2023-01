Sei sicuro di sapere la differenza tra panna e besciamella? Ecco come usarle per non sbagliare più

Confondiamo sempre la besciamella con la panna da cucina? Vediamo insieme quali sono le maggiori differenze tra questi prodotti e in che preparazioni utilizzarle.

Utilizzare degli ingredienti sbagliati potrebbe compromettere la buona riuscita di un piatto. Ma anche usare delle materie prime di scarsa qualità sarebbe un grave errore.

La cucina italiana è apprezzata in tutto il Mondo grazie alle sue ricette tipiche regionali che si tramandano di generazione in generazione.

Realizzate con ingredienti semplici, alle volte poveri, ma che rendono il piatto unico.

Naturalmente, ogni chef e soprattutto ogni famiglia personalizza ogni ricetta.

Sei sicuro di sapere la differenza tra panna e besciamella? Vediamo come utilizzare questi prodotti

Nella cucina degli italiani ci sono alcuni ingredienti davvero indispensabili. Ad esempio, l’olio EVO e l’aceto sono dei condimenti sempre presenti nella dispensa. Per non parlare della pasta nei suoi diversi formati e della farina utile per i lievitati e i dolci. Non dimentichiamo prezzemolo e basilico da aggiungere ai nostri piatti per esaltarne il sapore.

Insomma, ci sono degli ingredienti che non possono proprio mancare e che sono utilissimi per improvvisare un pranzo o una cena, anche se abbiamo dimenticato di fare la spesa al supermercato.

Ma pensiamoci bene. Anche la panna da cucina e la besciamella sono molto utilizzate e arricchiscono i nostri piatti.

Come preparare la besciamella e come usarla

Ma sei sicuro di sapere la differenza tra panna e besciamella?

Partiamo dalla besciamella. È una salsa deliziosa e bianca dal sapore molto delicato. Versatile in cucina e semplice da preparare. Gli ingredienti da utilizzare sono davvero pochi e facilmente reperibili in casa. Abbiamo bisogno di farina, latte, burro e infine un pizzico di sale e di noce moscata.

Per ottenere una besciamella più tenuta aumentiamo le dosi di farina e burro. Invece, se preferiamo una salsa più liquida, diminuiamo le dosi di questi due ingredienti.

Come utilizzarla? Quando parliamo di besciamella non possiamo fare a meno di pensare alla classica lasagna al forno o ai cannelloni. Ma è perfetta anche per le crepe salate, le verdure grigliate, per realizzare degli squisiti sformati e dei rustici (ad esempio quello leccese).

È facilissimo preparare la panna da cucina anche in casa

La panna invece è un latticino e rappresenta la parte grassa del latte. Si ottiene in due diversi modi: per decantazione o centrifugazione.

Di solito la compriamo già pronta al supermercato. Ma se vogliamo prepararla in casa, ecco che abbiamo bisogno solo di 3 ingredienti: latte intero e freddo, olio di semi di girasole e un pizzico di sale. È velocissima da preparare anche perché non ha bisogno di cottura.

Possiamo realizzare la panna senza lattosio usando il latte vegetale oppure aromatizzarla con delle erbe aromatiche o spezie.

La panna da cucina è perfetta per mantecare i risotti, ma anche per rendere più cremosi i sughi, le salse e le zuppe.

È utilizzata per la preparazione di torte salate, quiche e si accompagna perfettamente con i piatti di carne.