Troppo buono questo dolce preparato con il torrone avanzato dalle feste: ecco 1 ricetta senza forno!

Abbiamo ricevuto tanto torrone a Natale? Niente paura. Vediamo insieme come utilizzarlo per preparare questo dessert davvero goloso che non ha bisogno della cottura.

Anche quest’anno durante i pranzi e le cene delle feste, sulle tavole degli italiani, non sono mancati i piatti della tradizione. Dagli antipasti a base di salumi e formaggi ai dolci tipici.

Spesso però, per paura di non saziare tutti i commensali, tendiamo ad eccedere con le dosi di cibo. Ed è così che dopo ogni pranzo o cena, ci accorgiamo della quantità enorme di cibo avanzata.

Naturalmente non si butta via nulla, ma si cerca di congelare il più possibile o distribuire a parenti e amici.

Una ricetta facile e veloce

Anche i dolci, spesso, avanzano. Infatti, cerchiamo di riciclarli creando delle ricette davvero golose. È facile, ad esempio, smaltire le ultime fette di pandoro o panettone, preparando un dessert davvero eccezionale.

Ma se abbiamo una grande quantità di torrone? Niente paura ecco una ricetta facile e veloce per smaltirlo.

Il torrone è un dolce tipico natalizio. Si prepara utilizzando l’albume d’uovo, lo zucchero, il miele e le mandorle. Ma si possono anche aggiungere le noci, le arachidi, i pistacchi, ecc.

Un dolce buonissimo e dal sapore unico che possiamo trovare sia duro che morbido e nella variante al cioccolato.

Il torrone piace sia ai grandi che ai bambini, ma alcune volte si fa fatica a consumarlo.

Ecco allora una ricetta deliziosa per riciclarlo. Sarà facilissimo preparare uno squisito semifreddo.

Gli ingredienti sono davvero pochissimi:

250 g di torrone;

2 uova;

150 ml di panna;

150 ml di acqua;

3 cucchiai di zucchero;

pistacchi sgusciati q.b.

Troppo buono questo dolce preparato con il torrone avanzato da Natale

Iniziamo la nostra ricetta spezzettando grossolanamente il torrone. In una ciotola, invece, montiamo a neve la panna.

In un pentolino versiamo l’acqua e 3 cucchiai di zucchero. Facciamo sciogliere e bollire gli ingredienti, fino ad ottenere uno sciroppo denso.

Ora separiamo i tuorli dagli albumi. In una ciotola montiamo per bene gli albumi, aggiungendo metà dello sciroppo precedentemente ottenuto.

In una seconda ciotola sbattiamo i tuorli, versiamo la seconda parte dello sciroppo e continuiamo a montare.

Ora è il momento di assemblare tutti gli ingredienti.

Aggiungiamo nella ciotola dei tuorli il torrone spezzettato, i pistacchi tritati, gli albumi montati e la panna. Amalgamiamo il tutto cercando di non smontare il composto.

Una volta pronta, versiamo la crema ottenuta nei pirottini e conserviamo in freezer per qualche ora.

Qualche consiglio per guarnire e conservare il semifreddo

Terminato questo tempo, decoriamo il semifreddo con del cioccolato tritato, del torrone spezzettato o della granella di pistacchio.

Possiamo anche versare sopra al nostro dessert uno di quei liquori dolci e cremosi.

Troppo buono questo dolce preparato con il torrone avanzato, perfetto da consumare dopo i pasti principali oppure per soddisfare la voglia di dolce a merenda.

Sicuramente non ne rimarrà nemmeno uno. Ma qualora dovesse avanzare, il semifreddo può essere conservato in freezer per qualche settimana.