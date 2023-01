Sansevieria, con questo trucco potrai moltiplicarla all’infinito: si riprodurrà come non mai

Elegante e sinuosa è forse una delle piante più diffuse e amate. E non c’è da meravigliarsi. Infatti è tra le specie più facili da coltivare, da vero pollice nero. Ti puoi dimenticare di lei o metterla in stanze buie e umide e perfino in bagno, ma la Sansevieria riuscirà a sopravvivere e a crescere con la sua elegante postura. Inoltre, con una semplice tecnica casalinga, possiamo moltiplicarla all’infinito dando vita a tante piantine per abbellire la casa o da regalare ai nostri amici. Scopriamo come fare.

La Sansevieria non è solo bella. È una pianta che migliora la qualità dell’aria liberandola dagli allergeni ed evitandoci fastidiose irritazioni alla gola. Una coinquilina eccezionale da sistemare in soggiorno o in camera da letto. Inoltre è il regalo perfetto da fare a una persona cara. Nella simbologia dei fiori indica infatti il desiderio di legarsi a qualcuno e di averlo vicino. E pare che aiuti anche a tenere lontani i brutti sogni. Dovremmo proprio averne una. Se hai già una Sansevieria, con questo trucco potrai moltiplicarla e averne tante altre.

La tecnica di moltiplicazione

La Sansevieria non è solo facile da coltivare ma anche da replicare. La tecnica più efficace è quella per stolone. Lo stolone è il legame che unisce la pianta principale alle piantine che si riproducono lateralmente. Quando le nuove piante saranno sufficientemente grandi possiamo recidere lo stolone e metterle a dimora in un nuovo contenitore.

Tiriamo fuori dal vaso delicatamente tutta la pianta e tagliamo lo stolone di netto con una lama disinfettata. Facciamo attenzione a separare le radici in modo che ogni pianta ne mantenga una parte. Poi metteremo la piantina in un nuovo vaso. Scegliamolo alto e profondo in modo che possa contenere un buono strato drenante. Usiamo un comune terriccio ma di buona qualità, non ne occorre uno specifico. Mescoliamolo con sabbia e argilla espansa per evitare i ristagni idrici e la nostra Sansevieria prospererà vigorosa.

Sansevieria, con questo trucco potrai moltiplicarla come non mai

La replica per stolone è molto efficace ma non l’unica possibile. Possiamo procedere anche per talea. Recidiamo una foglia con una lama tagliente e disinfettata. Poi la pianteremo in un nuovo vaso e, dopo un paio di mesi, vedremo spuntare una nuova piantina. Durante questo periodo faremo attenzione a mantenere il terriccio sempre umido per favorire la riproduzione della pianta.

Se vogliamo fare più di un tentativo, possiamo tagliare un’unica foglia in tante parti di circa 6 cm di lunghezza. In questo caso dovremo fare ben attenzione al verso della foglia e mettere la parte bassa nella terra. Anche in questo caso dovremo attendere un po’ per vedere spuntare una nuova pianta. La tecnica per talea non è così efficace come quella per stolone e il risultato non è garantito, ma è più pratica e vale la pena provarla.

Per favorire la crescita scegliamo per la nuova pianta un posto soleggiato. Infatti anche se la Sansevieria si adatta in ogni ambiente, preferisce le postazioni ben illuminate in cui si sviluppa più rigogliosa. Una volta cresciuta, ricordiamoci anche di non esagerare con l’acqua per evitare che le foglie marciscano. Prima di annaffiare controlliamo che il terriccio sia perfettamente asciutto e diamo una pulitina alle foglie con un panno umido di tanto in tanto.