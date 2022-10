Errori da non fare per evitare che la besciamella diventi densa, scura o liquida

La cucina italiana è una delle più apprezzare e copiate al Mondo. Le ricette regionali si tramandano di generazione in generazione e sono un vero e proprio tesoro da conservare e custodire.

La nostra tradizione culinaria si basa su piatti composti da ingredienti semplici, gustosi e ricercati. Il punto di forza della cucina italiana è sicuramente la grande quantità di pietanze legate alla zona geografica di origine.

Il clima estremamente variegato della nostra Penisola ci consente di coltivare tanti tipi di frutta e verdura. Mentre la presenza di pascoli, boschi e campi, permette lo sviluppo dell’allevamento. Oltre ad allevatori e agricoltori, gli italiani sono anche degli abili pescatori.

Il ragù e le lasagne della domenica

I piatti tipici, spesso, sono preparati in occasione di avvenimenti importanti. Sono legati infatti alle festività (Natale, Pasqua, ecc.) oppure alla domenica. Pensiamo alle nostre nonne o alle mamme che proprio la domenica, già dalle prime ore del mattino, preparavano il ragù. Quel profumo così intenso si espandeva per tutta la casa.

Ma ci sono altre ricette tipiche della domenica. Pensiamo alle lasagne al forno e ai cannelloni ripieni. Piatti semplici ma molto gustosi.

Come preparare la besciamella

Uno degli ingredienti che rende questi due piatti davvero unici è la besciamella. Una salsa cremosa e deliziosa che si utilizza anche per altre pietanze.

La besciamella è molto semplice da preparare e necessita di pochissimi ingredienti:

latte;

farina;

burro;

noce moscata:

un pizzico di sale.

È necessario scaldare in un pentolino il latte. In un altro tegame, invece, lasciamo sciogliere il burro e aggiungiamo la farina. Mescoliamo con una frusta e versiamo il latte. Una volta raggiunta l’ebollizione, spegniamo il fuoco e aggiungiamo un pizzico di sale, la noce moscata e mescoliamo ancora. In poche e semplici mosse la nostra besciamella sarà pronta.

Errori da non fare per evitare che la besciamella abbia i grumi

Ma facciamo attenzione, perché anche le preparazioni più semplici nascondono delle insidie. Infatti alcuni errori banali potrebbero compromettere il risultato finale.

Ad esempio, nella preparazione della besciamella, gli ingredienti non devono essere mescolati tutti insieme. Questo procedimento potrebbe portare alla formazione dei grumi. Ricordiamoci di far scaldare il latte in un pentolino a parte. Inoltre facciamo attenzione alla sua temperatura. Il latte dovrà essere caldo ma non molto bollente. Questo per evitare che la besciamella risulti grumosa.

Facciamo anche attenzione alla potenza della fiamma. Un fuoco troppo alto farebbe bruciare il latte o la farina. Mentre una fiamma troppo bassa potrebbe non fare amalgamare e addensare il composto.

Per preparare una besciamella perfetta, ricordiamo di non unire gli ingredienti lentamente. La farina va versata nel burro in un solo colpo. Stesso discorso per il latte.

Una fase fondamentale per la preparazione della besciamella è quella del raffreddamento. Una volta spenta la fiamma, versiamo la crema in una ciotola e copriamola con della pellicola trasparente, facendola aderire perfettamente alla besciamella. Utilizzando questo trucchetto avremo una crema liscia, omogenea e senza grumi. Ecco gli errori da non fare per evitare che la besciamella sia immangiabile.

Qualche consiglio su come recuperare una besciamella troppo liquida, troppo densa o che sa di farina

Quando si prepara la besciamella, capita di commettere degli errori. Ma è anche importante saper subito rimediare per evitare di buttarla via.

Se assaggiando la besciamella ci accorgiamo che sa troppo di farina, vuol dire che ne abbiamo aggiunta troppa oppure non abbiamo cotto bene il composto. Rimediamo all’errore, lasciando che bolla per qualche minuto in più.

Se, invece, la besciamella risulta troppo liquida, aggiungiamo altra farina setacciata e una noce di burro.

Al contrario, se è troppo densa, versiamo dell’altro latte, continuando sempre a mescolare.