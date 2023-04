La gonna lunga di jeans è il capo più desiderato di stagione: ecco i consigli per abbinarla al meglio secondo Paola Turani

Se facendo il cambio armadio ti sei accorta di non avere una gonna in denim, rimedia subito! Pratica, versatile e sempre alla moda, è il capo preferito dalle star in questo periodo.

Se questo weekend ti sei concessa un giro per le vie del centro della tua città, ti sarai certamente accorta della nuova tendenza di stagione. In effetti, basta anche solo un’occhiata distratta per accorgersi che la gonna lunga di jeans spopola nelle vetrine e nei look femminili di ogni età. Del resto, si tratta di un capo molto versatile, visto che il denim si abbina praticamente con tutto.

Non solo: la gonna a vita alta valorizza il punto vita mascherando i fianchi, probabilmente più accentuati dopo le abbuffate di Pasqua e Pasquetta. Insomma, la gonna lunga di jeans è il capo più desiderato della primavera e lo dicono anche le celebrities. Un esempio arriva direttamente dal profilo Instagram della nota modella Paola Turani, che ha deciso di dedicare un intero reel alla gonna in denim.

Abbinamenti da top model

Viste le frequenti domande delle fan, Paola ha deciso di pubblicare un video in cui suggerisce come abbinare la gonna lunga di jeans. Durante il reel, la modella si diverte a posare con 6 outfit che vanno bene potenzialmente per tutte le età e i tipi di stile. Il primo look è composto ovviamente dalla gonna in denim, abbinata a un top nero e ad una giacca di pelle extra large. Per quanto riguarda le scarpe, in questo caso la Turani ha optato per degli stivaletti neri a punta.

Non poteva poi mancare il look total denim, con camicia anch’essa in jeans e stivaletti beige, ma in alternativa vanno bene anche le sneakers. E come dimenticare l’iconica camicia bianca? Per dare un po’ di colore al look, poi, basta abbinare una mini bag pastello, magari lilla.

La gonna lunga di jeans è il capo più desiderato di primavera, ma occhio anche a questi altri look

Per un aperitivo o un pranzo fuori, scegli, invece, una camicia animalier o simili con maniche volant e scollatura a V. Se invece cerchi la comodità più assoluta, opta per una t-shirt e un trench, accompagnati ovviamente da un paio di sneakers. In ogni caso, la gonna di jeans non è l’unica ispirazione per costruire degli outfit primaverili di successo. Chi preferisce i pantaloni può puntare sui classici jeans accompagnati da una t-shirt bianca e un blazer in pelle. Oppure orientarsi su pantaloni cargo abbinati ad una camicia oversize o al mitico tailleur pantalone color pastello, ottimo per le occasioni eleganti.

E non è da sottovalutare nemmeno la combo mini dress, preferibilmente floreale, con blazer doppio petto o giacca di pelle. Gli accessori da non dimenticare? Slingback ai piedi e occhiali da sole come le vere dive. Infine, da tenere d’occhio anche i pantaloni a sigaretta, che sono tornati ufficialmente di moda così come quelli con le pence. Se li abbini ad una camicia con fiocco preppy farai sicuramente un figurone.