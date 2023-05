Tailleur di qualità sotto 250 euro seguendo i consigli di una nota influencer

Consigli moda dati da una nota influencer del web. Dove comprare tailleur spettacolari a un prezzo giusto. Perfetti per ogni occasione: dal lavoro alla sera, passando poi anche per le cerimonie.

Online si trovano infiniti consigli. Alcuni che sono utili altri, invece, che lo sono meno. Quando però troviamo quello che ci interessa, dobbiamo salvarlo subito. Ci sono diverse categorie e ci sono anche diverse personalità che trattano temi diversi. Ci sono le influencer della moda, del cibo, dello sport, della casa. Insomma veramente un po’ di tutto.

Se da una parte alcune possono essere poco interessanti, eccessive con le loro sponsorizzazioni e quindi dopo un po’ annoiano, altre invece riescono a consigliare prodotti o altro in modo genuino e naturale. Ovviamente non sempre sono sponsorizzazioni, molte volte sono dei semplici consigli che le influencer danno alle loro followers. E questo è ancora più bello.

E parlando appunto di consigli che possono aiutare c’è quello di Eleonora Petrella, sia su Instagram sia su TikTok, dove consiglia dei marchi che vendono tailleur ottimi a meno di 250 euro.

Tailleur di qualità sotto 250 euro

Il tailleur è un completo perfetto e bellissimo che possiamo indossare in diverse occasioni. Partendo da quelle più istituzionali fino ad arrivare a quelle più casual. Il tailleur poi va benissimo anche se vogliamo indossarlo a un matrimonio come ospite. Non dobbiamo per forza indossare un vestito.

Quindi una volta consolidato il fatto che il tailleur sta bene sempre, vediamo i brand che Eleonora Petrella consiglia. La blogger ne consiglia circa 10, noi abbiamo fatto una selezione dei marchi che oggi riportiamo.

Un brand ottimo da donna che produce abiti di ottima fattura è Stefanel. Un mix perfetto tra donna classica e chich e mood giovane. Altro marchio molto interessante è Intrend dove possiamo trovare tantissimi tailleur veramente ottimi.

Poi abbiamo anche marchi come Motivi e Sisley, che però parlano ad un pubblico un pochino più giovane. Nella lista troviamo anche Benetton, che adesso sta vivendo la sua rinascita grazie alla mano creativa di Andrea Incontri. E sul finire troviamo

Fracomina e Rinascimento, altri due marchi perfetti per trovare tailleur ottimi.

Sono tutti marchi quindi che si posizionano su un fascia prezzo media, che non toccano quindi cifre altissime, ma nemmeno troppo economiche. Una fascia prezzo che garantisce qualità, bellezza perché non troppo economica. Ecco allora dei tailleur di qualità sotto 250 euro che possiamo provare.