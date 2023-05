Cosa mangiare per non irritare la gola: colazione e spuntini dei cantanti 

Cosa mangiare per non irritare la gola-proiezionidiborsa.it

Gli sbalzi di temperatura del cambio di stagione possono essere molto dannosi per la gola e la voce, quindi, prendiamo esempio dai cantanti e vediamo che cosa mangiare per non irritare ulteriormente la gola e stare meglio.

Nel passare da una stagione all’altra si hanno spesso dei piccoli problemi di salute. Alcuni di questi sono legati all’intestino, nelle persone più sensibili o che soffrono di sindrome del colon irritabile, e coinvolgono anche gola, naso e voce.

Infatti, spesso si avverte un’irritazione molto fastidiosa alla gola e non si sa mai come intervenire e, soprattutto cosa mangiare. Noi in questo articolo prenderemo l’esempio dello stile di vita dei cantanti e cercheremo di capire che cosa mangiare per non irritare la gola.

Chi meglio di loro sa che cosa fa bene e che cosa bisogna assolutamente evitare? Ne va della loro performance in un evento, un’ospitata oppure un intero concerto. Sicuramente sono indicazioni preziose, anche se la cosa migliore da fare è affidarsi poi al proprio medico o al nutrizionista.

Cosa mangiare per non irritare la gola: alimenti con funzione di protezione

Gli alimenti hanno dei nutrienti e delle caratteristiche che hanno delle conseguenze su ogni parte del nostro organismo. Se ci concentriamo su gola e corde vocali, dobbiamo sapere che è opportuno evitare:

eccesso di carboidrati;

latte e derivati;

legumi.

Un eccesso di pizza, pasta, ma anche patate e riso ricchi di amido, creano muco nella gola e la infiammano. Il latte e tutti i formaggi contengono caseina che stimola istamina, un allergene che produce muco e gonfiore. I legumi, infine, producono gas nell’intestino che spingono sul diaframma e che possono risalire attraverso l’esofago.

Invece, gli alimenti assolutamente consigliati sono:

proteine;

frutta;

verdura.

Tuttavia, bisogna seguire qualche piccola regola. La frutta andrebbe mangiata lontano dai pasti per digerirla meglio senza formazione di gas. Non vanno bene i cibi troppo freddi oppure quelli croccanti. Inoltre, è bene fare 5 pasti leggeri durante il giorno, facendo attenzione di non esagerare mai a cena.

La dieta dei cantanti: cosa mangiano per proteggere le corde vocali

Ogni cantante sa bene che non basta avere una bella voce, ma questa va tenuta al sicuro, curata e allenata nel tempo per avere sempre buoni risultati. Infatti, occorre fare esercizi di riscaldamento prima di ogni esibizione e fare attenzione all’alimentazione.

In particolare, al mattino gli esperti consigliano loro di bere acqua con limone e zenzero. A colazione non può mancare una tisana calda con eucalipto e miele, ma anche del tè verde che accompagna una fetta di torta leggera.

Il pranzo e la cena devono essere abbastanza leggeri, quindi, devono optare per piatti semplici come riso in bianco accompagnato da un contorno di verdure. Oppure va bene accompagnare il riso con carne bianca o pesce e qualche spezia ed erba aromatica.

Gli spuntini devono essere fatti rigorosamente con frutta fresca e di stagione, un po’ di frutta secca e una tisana con zenzero, menta o liquirizia con l’aggiunta di miele.