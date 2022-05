A prescindere dall’età, ogni donna ama mostrarsi al meglio e apparire seducente. Per questo motivo non può sorprendere il tempo che puntualmente impieghiamo per scegliere il nostro abbigliamento. Che sia davanti all’armadio o in un camerino di un negozio, la scelta sarà lunga e ponderata. Tanto più complicata quando, con l’arrivo del bel tempo, avremo molte più opzioni a nostra disposizione. Infatti, cominceremo a scoprire maggiormente la nostra pelle e questo amplia le possibilità in fatto di outfit ammalianti.

Conciliare però seduzione, femminilità, tendenza e buon gusto non sempre è facile. Talvolta ci si potrebbe far trasportare da emozioni momentanee e scegliere dei look molto spinti e che sono il contrario di ciò che ricerchiamo.

Vestirsi bene anche con la pancia

Seducono senza volgarità questi abiti super femminili che si stanno affermando già come tendenza estiva. Sono la perfetta dimostrazione di come la seduzione non debba essere esasperata e mostrare troppo. Piuttosto, di come si basi su un gioco di forme e di tessuti in grado di esaltarci e infonderci un’aura magica.

Si tratta di abiti di diverse fogge, che si adattano alle ragazze come alle donne più mature. In più, alcuni sono perfetti anche per chi dovesse avere qualche chilo di troppo. Infatti, ad eccezione di quelli che segnano il punto vita, molti sono gli abiti morbidi e svasati che non fasciano. Stanno andando particolarmente forte anche modelli non fascianti, o che lo sono giusto all’altezza del seno. Stiamo parlando dei vestiti nel famoso pizzo sangallo. Probabilmente potremmo anche averli già disponibili nell’armadio, dato che sono un trend che puntualmente si ripresenta. In questo caso non c’è che da approfittarne.

Seducono senza volgarità questi abiti super femminili che stanno bene a tutte le età e che saranno gettonatissimi questa estate

Il pizzo San Gallo è un tessuto davvero pregiato e spettacolare. Donerà per riflesso alla nostra figura un’aria sofisticata, ma allo stesso tempo romantica. Ciò, grazie agli elaborati disegni in rilievo nonché ai suoi forellini. Li possiamo trovare con le bretelline nonché con maniche particolarmente chic, lunghe o corte. In questi casi possiamo scegliere modelli accollati o con scolli più o meno profondi, tondi o a V. O, ancora, quelli dotati di scollo a barca che lasciano intravedere le spalle.

Per quanto concerne i colori, ovviamente il bianco dominerà e sarà perfetto con un po’ d’abbronzatura. Di moda, però, anche il pizzo in tonalità pastello, in grado in ogni caso di illuminare la nostra pelle.

Per completare il look, possiamo scegliere un accessorio trendy per capelli, magari in coordinato, o un bel cappello di paglia. Naturalmente, il top sarà poi abbinarvi dei bei sandali, magari in corda o per dare un tocco diverso, colorati e dotati di platform.

Le gonne in questo materiale solitamente, oltre a scendere larghe, possono avere varie lunghezze. Si va da quelle mini a quelle lunghe fino ai piedi, passando per le midi. Ciò fa sì che si possa bilanciare lunghezza e scollatura. Allo stesso tempo, consente di trovare il modello adatto al proprio fisico e alla propria età.

