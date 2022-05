Chi butta i contenitori del deodorante è davvero impazzito perché possiamo riciclarli facilmente per togliere il caos dalla casa e abbellire il giardino

Le nostre case sono letteralmente invase da oggetti di ogni tipo. Oggetti che spesso diventano utili soltanto per occupare spazio, aumentare il caos e attirare la polvere. Ma se il nostro primo istinto è quello di buttarli nel cestino, dobbiamo fermarci a riflettere. Perché anche gli oggetti all’apparenza più inutili possono essere riciclati, come abbiamo visto per quanto riguarda i flaconi dei medicinali. Ad esempio, chi butta i contenitori del deodorante finito e gli stick fa un errore madornale. E oggi scopriremo qualche idea geniale per riciclarli e risolvere molti problemi che abbiamo in casa e in giardino.

Trasformiamoli in un portafogli da viaggio

Quando siamo in vacanza abbiamo quasi sempre un problema. Quello di viaggiare leggeri e di lasciare i documenti al sicuro in valigia per evitare di perderli. Il contenitore del deodorante finito potrebbe diventare il nostro prezioso alleato. Puliamolo e asciughiamolo bene e mettiamo dentro monete e banconote.

Un oggetto comodo da tenere in tasca e a prova di furto. Difficile che un borseggiatore si interessi a uno stick per deodorare le ascelle.

Come usarli per le spezie e in giardino

I contenitori del deodorante accuratamente lavati e asciugati potrebbero aiutarci anche in cucina e in giardino. Se abbiamo alcuni contenitori in vetro trasparente possiamo usarli come comodi porta-spezie. Puliamo il barattolino e rivestiamo l’interno con un foglio di carta assorbente. Poi mettiamo dentro le nostre spezie preferite. Probabilmente riusciremo a proteggerle dall’umidità, allungheremo la loro vita e le avremo sempre a portata di mano.

Se invece siamo abili con le decorazioni, possiamo trasformarli in splendidi vasetti per le piante. Decoriamo il deodorante con i nostri colori preferiti, mettiamo un po’ d’acqua all’interno e riempiamolo con fiori e piantine. Non ci resta che esporli orgogliosi nel nostro giardino.

Il vecchio contenitore di deodorante finito potrebbe aiutarci anche a tenere ordinata la casa. Possiamo infatti usarlo come porta-penne. Oppure come scatola per contenere gli spiccioli. O ancora come portagioie sul comodino.

Un’altra ottima idea di riciclo creativo è quella di usare il deodorante come profumatore d’ambiente. Togliamo il tappo, laviamo l’interno e riempiamolo con un olio essenziale di nostro gradimento. Piazziamolo nella stanza o nell’armadio da cui togliere i cattivi odori e il gioco è fatto.

