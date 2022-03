Sarà pur vero che l’abito non fa il monaco, ma è innegabile che abbia pur sempre una sua importanza. Soprattutto per le donne che sono sempre ben attente alle tendenze e che ci tengono a mostrarsi sempre in modo impeccabile.

Il look femminile si struttura infatti su più fronti. Oltre al gusto personale, incidono la moda e la conformità alla propria persona. Si tenderà dunque a selezionare tra le tendenze ciò che meglio ci calza. È il caso, ad esempio, di una gonna anni ‘90 ideale per i fisici a pera.

Tendenze da adottare

Talvolta l’avanzare di un’età più matura getta in crisi le donne rispetto al giusto outfit. Infatti, si vorrà trovare qualcosa adatto ai propri anni. Magari che ne tolga anche qualcuno, il che non è affatto sgradito.

Per vestirsi bene a 50 anni bisognerà puntare, dunque, sui giusti capi che abbiano queste caratteristiche. In alcuni casi poi si tende a propendere per un abbigliamento poco aderente, ma che allo stesso tempo possa esaltare la propria femminilità.

Ebbene, vi sono delle tendenze primaverili che sono l’ideale. Capi dal taglio romantico e brioso ma morbido, in più davvero senza età. Infatti, maniche, gonne e vestiti questa primavera tendono a gonfiarsi elegantemente.

Per vestirsi bene a 50 anni come a 20, perfetti questi capi adatti a ogni silhouette che faranno il boom in primavera

Torna protagonista la gonna a palloncino. Si tratta di una gonna dotata di una fascia in vita e che poi scende arrotondandosi fino all’elastico posto all’estremità. Un modello che non segna le forme e che anzi inganna anche al riguardo.

Se la versione mini è più sbarazzina e per le più giovani, quella midi o lunga sarà invece il cavallo di battaglia delle più adulte. Classica e discreta, dotata di quel fascino vintage che mostra poco e lascia spazio all’immaginazione. Abbinata a una calzatura di tendenza sarà davvero il top.

Oltre alle gonne, anche le maniche prenderanno la forma a palloncino. Un dettaglio che arricchisce qualunque look donandogli quel tocco in più. Ci riporta quasi indietro nel tempo e a un’antica quanto autentica seduzione.

Una bella camicia con quelle maniche sarà chic in qualsiasi occasione e per farci spiccare non richiederà sforzi. Troveremo queste maniche in versione corta, lunga e tre quarti. Queste ultime due sono sicuramente più eleganti e adatte alle donne più mature. Magari vi si potrà giocare sopra con qualche gilet.

Qualora poi vi fosse un’occasione importante, possiamo anche calcare più la mano e concederci un intero abito, con dettagli a palloncino sopra e sotto. Saremo delle vere regine e tutti ammireranno il nostro abbigliamento. Insomma, il palloncino nelle sue varie declinazioni viene incontro sia alle ragazze che alle donne, assicurando loro sempre un look di grande effetto.

