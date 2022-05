Pelle elastica e ringiovanita grazie a questo alimento che conterrebbe vitamina B3 e che proteggerebbe anche il sistema nervoso

Siamo sinceri. Chi vorrebbe invecchiare? Certo, è bello accumulare esperienza, vedere crescere figli e nipoti. Purtroppo, c’è una parte di noi che vorrebbe si rimanesse per sempre bambini. Vedere i segnali del tempo che scorre sulla nostra pelle non è di certo un fattore per cui sprizzare gioia da tutti i pori.

Ma è il corso della vita e non possiamo fare altro che accettarlo. Le donne, in particolare, soffrirebbero maggiormente del tempo che passa e che non torna più indietro. I segnali sono visibili già verso i 40 anni circa. Zampe di gallina e rughe iniziano ad intravedersi sul nostro viso.

Come dicevamo, non possiamo fare nulla per arrestare il tempo, ma possiamo attuare delle strategie per migliore la situazione. Infatti, in commercio esistono infinità di creme anti-age, da utilizzare già a partire dai 30 anni.

Rappresenterebbero una sorta di “prevenzione” contro l’invecchiamento della pelle, ma non bastano le creme da sole per ridurre le rughe. Bisogna prendersi cura del proprio aspetto a 360 gradi, attraverso un sano e corretto stile di vita.

Questo, inoltre, permetterebbe di influire positivamente anche sul sistema nervoso. Effettivamente, quando parliamo di stile di vita ci riferiamo non solo all’alimentazione, ma a tutto ciò che concerne la quotidianità. Condurre una vita sana e attiva, sotto tutti i punti di vista, consentirebbe anche di limitare lo spegnimento precoce del cervello e del sistema nervoso.

La vitamina B3

Restando sul tema dell’alimentazione, sarebbe possibile affermare che la vitamina B3 potrebbe essere un’alleata per la pelle e per il sistema nervoso. Humanitas suggerisce che questa vitamina, conosciuta anche come niacina, permetterebbe di avere una pelle elastica e ringiovanita.

Infatti, rappresenterebbe un protettore della pelle, soprattutto perché aiuterebbe la respirazione delle cellule. La vitamina B3 si assumerebbe attraverso l’alimentazione, dunque è indispensabile integrarla, poiché la sua carenza comporterebbe mal di testa, perdita del tono muscolare e irritabilità.

La CREA, tramite i suoi studi, sostiene che l’alimento che conterrebbe maggiori quantità di niacina sarebbe la crusca di frumento con 29,6 mg/100 g, seguita dal fegato di equino con 14,7 mg/100 g, mentre al terzo posto vi sarebbe l’alice con 14,65 mg/100 g.

La crusca di frumento può essere esaltata in diversi modi, per esempio attraverso le zuppe, aggiungendo ingredienti come noci, cipolla, aglio e patate, oppure tramite dei biscotti, aggiungendo magari del cioccolato fondente.

Per quanto riguarda gli altri due alimenti, il forno sarebbe l’elettrodomestico più appropriato per la loro esaltazione, oppure potrebbero essere cucinati anche in padella in maniera più sfiziosa. In ogni caso, questo articolo è a solo a scopo informativo, pertanto consigliamo di rivolgersi direttamente al medico.

